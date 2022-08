Langostinos y manzanilla hacen de Sanlúcar de Barrameda la Capital Española de la Gastronomía en 2022

Sanlúcar de Barrameda cuenta con una ubicación de escándalo: está frente al Parque Nacional y Natural de Doñana, en la margen izquierda del estuario del Guadalquivir y apoco más de 20 kilómetros de la emblemática localidad de Jerez de la Frontera (cuyo nombre huele a vinos andaluces...); esta ubicación convirtió a esta localidad gaditana en un puerto de importancia, tanto es así que de aquí partió y aquí llegó la Expedición de Magallanes que completó la primera vuelta al mundo; además, ya a partir del S.XIX, Sanlúcar de Barrameda comenzó a cobrar importancia como destino turístico.

¿Quién no conoce las carreras de caballos en la playa de Sanlúcar? Son de hecho un evento de Interés Turístico Internacional; ¿otras visitas imperdibles de esta localidad gaditana? El Archivo de la Casa de Medina Sidonia para los amantes de la historia, el Alcázar viejo o Castillo de las Siete Torres, el Castilllo de Santiago, el propio Palacio de los Duques de Medina Sidonia (no te pierdas sus jardines) y, por supuesto, el Centro Histórico de Sanlúcar que pide a gritos ser paseado con calma.

Langostinos y Manzanilla. Sanlúcar de Barrameda | Imagen cortesía de Turismo de Andalucía

A todo esto hay que añadir las cosas del buen comer que en Sanlúcar saben siempre a langostinos maridados con manzanilla, también a las tradicionales frituras de pescado andaluzas, a guisos marineros, arroces también marineros, tortillitas de camarones... y a mar, Sanlúcar sabe sobre todo a mar: cazón en adobo, almejas, ortiguillas... sin olvidar los productos de la huerta sanluqueña en platos como las papas aliñás o el ajo caliente. Degustado así, sin duda resulta fácil comprender que Sanlúcar de Barrameda sea este año 2022 Capital Española de la Gastronomía.

Plaza del Cabildo. Sanlúcar de Barrameda | Imagen cortesía de Turismo de Andalucía

¿Sabes por qué son tan famosos los langostinos de Sanlúcar de Barrameda? Sólo quien no los ha degustado se hace esta pregunta... Deben su fama a su sabor y su sabor al lugar en el que crecen, el esturario del río Guadalquivir; el sabor de estos langostinos es lo que hace que sean apreciados no solo como parte esencial de la gastronomía sanluqueña sino que aparecen también en los menús de algunos de los chefs más reputados del mundo; ¿el mejor modo de degustar los langostinos de Sanlúcar de Barrameda? con Manzanilla, por supuesto, eso sí, vino de Manzanilla procedente de alguna de la veintena de Bodegas de Sanlúcar de Barrameda que tienen, además, denominación de origen propia (Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda aunque, ya sabes, Manzanilla no hay más que una y es la de Sanlúcar).

