Basílica de Santa María la Mayor de Linares: su historia y qué personajes ilustres están vinculados al templo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia andaluza de Jaén, concretamente hasta Linares. Allí podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes, como es el caso de la Basílica de Santa María la Mayor. Tal es su belleza y espectacularidad, que cada vez son más las personas que se acercan hasta este lugar para poder disfrutar de su encanto en primera persona.

Basílica de Santa María la Mayor de Linares, a través de su historia

Para conocer su origen, debemos viajar al año 1227, cuando el santo rey Fernando III conquistó la ciudad de Baezay, por ende, la población de Linares, que por aquel entonces dependía de ella. A pesar de que no existe constancia documental de ningún tipo, se considera esta fecha como la del comienzo de la historia de este templo, puesto que se presupone que se produjo un proceso de establecimiento de población cristiana en Linares y, por tanto, era necesario un templo para atender las necesidades de los pobladores.

Lo que es un hecho es que el templo primitivo, a buen seguro, tendría el carácter de iglesia rural en los primeros años, pero poco a poco se constituyó como parroquia. Algo de lo que sí hay constancia documentalmente, por lo que se sabe que en 1311 existía ya como parroquia integrada dentro del arciprestazgo de Baeza. Se presupone que, en aquella época (siglo XIV), se derribó el templo primitivo para erigir una nueva iglesia de estilo gótico, toda ella de cantería. De esta etapa se conservarían, actualmente, las naves de la iglesia.

En cuanto a la primera mitad del siglo XVI, siendo una época de gran pujanza tanto económica como social en la zona, los vecinos decidieron erigir un nuevo templo, mucho más grandioso. De hecho, se encargaron las trazas del nuevo templo a Andrés de Vandelvira, arquitecto de la catedral de Jaén. Las obras comenzaron hacia 1560, y en 1564 el rey Felipe II concede a Linares el privilegio del villazgo, independizándolo completamente de la jurisdicción de Baeza.

A cambio de ello, el monarca exige la cantidad de 20.000 ducados. El hecho de afrontar esta suma junto a la grave crisis económica que sacudió al país en la segunda mitad del siglo XVI, provocaron que las obras se paralizasen en 1573. No fue hasta 1600 cuando se remató el campanario de la torre y, en 1604, se construyó una bóveda de transición abocinada.

Basílica de Santa María la Mayor de Linares | Imagen de Jl FilpoC, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Durante estos años, son muchos personajes ilustres los que están vinculados con Santa María. De hecho, en su pila fueron bautizados Cristóbal de Olid, compañero de Hernán Cortés en la conquista de México, así como el poeta Pedro de Padilla. Por si fuera poco, en sus púlpitos predicaron diversos santos, como es el caso de San Juan de la Cruz o, incluso, San Miguel de los Santos. Además, Huarte de San Juan, autor del Examen de Ingenios, fue sepultado en este templo.

Una vez finalizadas las obras, durante ese tiempo se adquirieron diversos elementos de mobiliario litúrgico que fueron destruidos en 1936. Entre ellos, destacaba el imponente retablo mayor de estilo barroco que cubría el testero del presbiterio, realizado en 1704. Las labores de reconstrucción fueron dirigidas por el arquitecto don Ramón Pajares Pardo, desde 1944 hasta 1948.

No solamente se reconstruyeron bóvedas que habían colapsado, sino que también se recrecieron los muros exteriores de la parte gótica. Además, también se eliminaron una serie de capillas que se habían añadido al cuerpo de la iglesia y se edificó una nueva, la del Sagrario, sobre la antigua sacristía. Otra fecha importante es el 12 de junio de 2010, cuando se beatifica en Linares a Manuel Lozano Garrido, conocido como “Lolo”.

De hecho, sus restos mortales fueron trasladados desde el cementerio hasta la iglesia en 1996. Una vez beatificado, sus reliquias fueron colocadas bajo el altar mayor. Fueron muchos los peregrinos que, desde entonces, acudieron a Santa María la Mayor para venerar al “Beato Lolo”. Por último, en abril de 2016, el Papa Francisco elevó a este templo a la dignidad de Basílica Menor.