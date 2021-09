Portugal: el Algarve es al verano lo que el Alentejo al otoño

Si en pleno mes de julio te preguntásemos por un destino de verano en nuestro país vecino seguro que el primero que pasaría por tu cabeza sería el Algarve y no porque la costa Atlántica de Portugal no tenga atractivos, de hecho una de las más grandes y mejores playas del mundo está precisamente ahí, en la costa de Alentejo (la de Comporta) pero lo cierto es que a la belleza brutal de la costa sur de Portugal y la calidez de su clima es imposible negarles el título de mejor destino de verano de Portugal... y uno de los mejores del mundo.

Pues bien, del mismo modo resulta imposible negarle el reconocimiento como uno de los mejores destinos de otoño del mundo al Alentejo ¿por qué? Por su interiror histórico y dedicado a la vid y por su imponente costa Atlántica, por sus posiblidades de turismo rural o de aventura, también wellenes y, por supuesto, por la rica gastronomía portuguesa de otoño e invierno.

Templo romano de Évora | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Comenzamos nuestro recorrido por Alentejo en Évora, una de sus localidades más destacadas; esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad desde 1996 y recorrerla representa un magnífico viaje en el tiempo que te permitirá visitar la época romana para llegar al neoclasicismo, al gótico, al renacimiento y al barroco todo a través de una serie de construcciones y edificios muy bien conservados: un templo romano, la Catedral de Santa María, la Iglesia de San Francisco, la Capilla de los Huesos, el Palcio D. Manuel, la Erminta de San Blas, el Mirador de la CAsa Cordovil, el antiguo Colegio del Espíritu Santo y actual universidad, la Plaza de Giraldo, el Teatro GArcía de Resende...

Playa Zambujeira do Mar | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

De Évora nos vamos a la costa porque el litoral alentejano en otoño es beige, verde y azul, es un cuadro de inolvidable belleza; 150 kilómetros de costa demuestran que las playas no solo se disfrutan en verano sino también en otoño del mismo modo que los acantilados se ven incluso más imponentes con la luz del otoño que con la del verano ¿lugares a visitar en la costa? la playa de Zambujeira do Mar, por ejemplo, y lo calidades como Comporta, Sines o Alcácer do Sal.

Enoturismo | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Volviendo al interior de Alentejo nos dejamos llevar por su entorno rural, por sus plantaciones de alcornoques, sus olivares y por sus viñedos; ten en cuenta que Portugal tiene en el Alentejo la mayor superficie del mundo dedicada al cultivo del alcornoque, es por eso el principal productor mundial de corcho ¿nuestra recomendación? Recorrer la Ruta del Corcho o hacerte al menos con algún objeto de corcho a modo de recuerdo en los mercadillos de Évora cuando visites esta histórica localidad; en cuanto al aceite de oliva, son 3 las denominaciones de origen de este ingrediente indispensable en cualquier dieta, no te prives y prueba los tres (incluso se organizan catas): aceite de oliva de Moura, aceites de oliva del Norte Alentejano y aceite de oliva del Alentejo Interior.

En cuanto al vino... Alentejo es uno de los mejores destinos del mundo para los amantes del enoturismo: 8 son las denominaciones de origen de la zona y 3 las rutas organizadas para descubrirlas: la ruta de S. Mamede en el norte, la ruta histórica por el centro de Alentejo y la ruta del Guadiana que sigue el curso del río.