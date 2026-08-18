5 pueblos de montaña en España para bajarle la temperatura al verano

El verano en España suele venir acompañado de olas de calor que hacen difícil disfrutar al aire libre, sobre todo en el interior peninsular. Frente a esto, cada vez más viajeros optan por cambiar la playa por la montaña: pueblos situados a más de mil metros de altitud donde el calor extremo casi no llega y las noches piden manta incluso en agosto. Estos son cinco destinos ideales para bajarle varios grados al verano sin salir del país.

1. Griegos (Teruel)

En pleno corazón de la Sierra de Albarracín, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, Griegos tiene fama de ser el pueblo más frío de España en verano: sus máximas rara vez superan los 20°C. El entorno está rodeado de bosques de pinos y praderas, ideal para caminatas tranquilas lejos del bullicio. Es una escapada perfecta para quienes buscan aire puro y silencio real.

2. Sallent de Gállego (Huesca)

A más de 1.300 metros de altitud, en pleno Valle de Tena, este pueblo del Pirineo oscense combina naturaleza, historia y frescor gracias a la cercanía del embalse de Lanuza. Su casco antiguo de piedra invita a perderse por sus calles, cruzar el histórico Puente del Paco y subir hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aquí, cenar al aire libre en pleno agosto sin sudar es totalmente posible.

3. Potes (Cantabria)

Aunque está a solo 297 metros de altitud, Potes disfruta de un microclima que suaviza el verano hasta los 17-18°C de media. Su casco histórico medieval, con puentes de piedra y calles estrechas, lo convierte además en uno de los pueblos con más encanto del norte de España. Es también un punto de partida ideal para adentrarse en los Picos de Europa.

4. Piornal (Cáceres)

Situado en la parte alta del Valle del Jerte, Piornal es el pueblo más alto de Extremadura, a casi 1.200 metros. Mientras el resto de la región soporta temperaturas agobiantes, aquí las máximas apenas rodean los 27°C y las noches bajan hasta los 14°C. Un dato curioso: en pleno agosto extremeño, aquí sí hace falta una manta para el frío.

5. Puebla de la Sierra (Madrid)

A 1.490 metros de altitud, en plena sierra madrileña, Puebla de la Sierra es la opción perfecta para quienes buscan huir del calor sin alejarse demasiado de la capital. Su entorno natural ofrece tranquilidad y vistas impresionantes, ideal para una escapada corta de fin de semana. La cercanía a Madrid lo convierte en el plan más accesible de esta lista.