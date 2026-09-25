Doñana en septiembre: el gran viaje de las aves migratorias empieza ahora

Año tras año, cuando llega septiembre, el Parque Nacional de Doñana se llena de aves que viajan desde distintos lugares de Europa hasta África. Después de la época de reproducción, muchísimas especies migratorias empiezan su camino hacia el sur, y encuentran en los humedales, marismas y zonas costeras de este espacio natural andaluz un lugar en el que alimentarse y descansar.

Por ello, el comienzo del otoño trae con él la posibilidad de descubrir Doñana de un modo diferente al de meses previos: funcionando como puente entre dos continentes para miles de aves que encuentran en este espacio natural un lugar estratégico en sus viajes.

Doñana | Pixabay

Durante sus desplazamientos hacia África, estos pájaros atraviesan la península Ibérica y hacen parada en las marismas y bosques de Doñana para recuperar fuerzas antes de cruzar el océano. Otras, en cambio, se quedan allí durante la temporada de invierno.

Ahora bien, ¿cuáles son las aves que atraviesan este rincón del sur de España? El mosquitero musical, el papamocas cerrojillo y la curruca zarcera son algunas de ellas. Llegan a Doñana tras recorrer un sinfin de quilómetros y, aunque cada especie tiene una necesidad distinta, la variedad de los ecosistemas de Doñana las cubre todas.

El Rocío junto a la marisma de Doñana | Pixabay

Es cierto que hay pinares, dunas, lagunas, playas etc, pero cabe decir que son las marismas las que juegan un papel más relevante como zona de paso, cría e invernada. Eso sí: su estado depende en gran parte de las lluvias y de la cantidad de agua que alberguen, y eso condiciona la presencia y distribución de las aves a lo largo del año.

En cualquier caso, para disfrutar al máximo de Doñana en septiembre, una de las opciones es participar en una visita guiada de observación de aves. Los especialistas acompañan a los grupos por recorridos que conocen a la perfección, de manera en que el visitante puede conocer mejor las distintas especies, identificar los cantos y comprender la importancia del parque en las rutas migratorias.