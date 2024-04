Estas son algunas de las localizaciones de cine y TV más importantes de España

La elección de España como lugar de cine viene de atrás, de tan atrás que el lejano oeste americano se rodaba en Almería…(el bueno, el feo y el malo fue una de las películas que rodó escenas aquí, también Lawrence de Arabia y Cleopatra entre muchas otra); pero no vamos a irnos tan lejos en la historia del cine sino que vamos a repasar algunos de los lugares elegidos para el rodaje de series de televisión y películas más modernas, algunos seguro que los conoces pero cabe que otros te sorprendan:

No dejamos Almería porque si hay un lugar icónico para los rodajes cinematográficos en nuestro país está aquí: nos quedamos en la Playa de Mónsul y es que aquí se rodaron escenas de Indiana Jones y la última cruzada.

San Juan de Gaztelugatxe | Pixabay

Que al equipo de Juego de Tronos y La Casa del Dragón le gusta rodar en España seguro que lo sabes pero ¿recuerdas cuáles fueron los escenarios que eligieron? No fueron pocos… pero hoy recordamos uno que comparten ambas series: San Juan de Gaztelugatxe, la espectacular fortaleza vasca sobre la que volaron dragones…

Otro lugar que ha ganado popularidad internacional gracias al cine y la televisión es la Plaza de España de Sevilla: aquí se rodaron escenas de Juego de Tronos y del Episodio II de la saga de Star Wars; sin salir de Andalucía nos vamos a Cádiz porque allí encontramos un escenario de cine de otra saga inolvidable, la de James Bond, nos referimos al Castillo de Santa Catalina que vimos en ‘Muere otro día’.

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia | Pixabay

Valencia y su Ciudad de las Artes y las Ciencias es también un lugar de cine y televisión, series como Doctor Who o Westworld lo demuestran porque rodaron escenas aquí; además con el equipo de Doctor Who pasa como con el de Juego de Tronos, les gusta España como escenario de cine y no se conforman con rodar en un lugar, también rodaron en Almería y Granada escenas de la séptima temporada de la serie.

Si Valencia es lugar de cine y televisión, no menos lo es Canarias, aquí rodaron escenas de series tan representativas del mundo en que vivimos como Black Mirror (concretamente rodaron en Tejeda, en la isla de Gran Canaria, el capítulo seis de la tercera temporada) y The Witcher (las brujas de Andrzej Sapkowski pasaron por las dunas de Maspalomas y por el Roque de los Muchachos entre otros lugares canarios).

Bardenas Reales. Navarra | Pixabay

A Ridley Scott también le gusta rodar en España, tanto es así que ha repetido en nuestro país como escenario de cine: rodó escenas de Exodus: Dioses y reyes en Fuerteventura y Almería, de El reino de los cielos en Andalucía, Aragón y Castilla y León y de El Consejero en Alicante (en Alicante ciudad, Elche, Pego y Altea entre otras localidades) y en las Bardenas Reales.

Cerramos nuestra lista con los lugares en los que se rodaron dos series españolas de éxito internacional: La Casa de Papel y Fariña y es que ambas series nos llevan a lugares de visita obligada: la primera a una de las zonas icónicas de la capital, las inmediaciones del Banco de España, y la otra a Galifornia, es decir, a la Ría de Arousa.