Whitehaven Beach consigue el título de "Mejor Playa del Mundo" de este año 2021

Como ocurre cada año, TripAdvisor realizan los llamados ‘Travellers’ Choice Best of the Best’. Y, como no podía ser de otra manera, este 2021 tampoco se ha quedado atrás. De ahí que, en cuanto hablamos de las mejores playas, ya sabemos cuál de todas ha conseguido encabezar el ranking.

Estos premios se ofrecen teniendo en cuenta tanto las reseñas como las calificaciones que han tenido los viajeros a lo largo de estos meses. La gran mayoría no ha dudado un solo segundo en dar espectaculares valoraciones a una playa en concreto, que ha conseguido llevarse la medalla de oro en esta competición.

Estamos hablando, cómo no, de Whitehaven Beach. Oficialmente, se ha convertido en la mejor playa de 2021, ¡nada más y nada menos! Se trata de un precioso tramo de costa, que cuenta con unos 7 kilómetros de longitud aproximadamente. Se encuentra en un lugar paradisiaco como es la Whitsunday Island, en Australia.

Whitehaven | Imagen de Damien Dempsey en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Debemos tener en cuenta que esta isla es, sin lugar a dudas, la más grande de esas 74 que forman el Whitsunday. Que esta playa haya conseguido tal distinción no es producto de la casualidad, puesto que es conocida por su arena de sílice cristalina extremadamente suave y fina, así como sus aguas de color azul turquesa.

Esta combinación nos invita, de manera directa, tanto al descanso como al hecho de relajarnos en un perfecto paraje natural, prácticamente virgen. Por lo tanto, es más que evidente que lo tiene todo para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto al mar. ¡Un lugar absolutamente perfecto, qué duda cabe!

Whitehaven | Imagen de eyeintim en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Uno de los puntos fuertes de Whitehaven Beach es esa arena, tan peculiar como característica. Entre los comentarios en la citada web, llegaban a decir que la consistencia de la misma era “como la del talco para bebés”. Por lo tanto, es absolutamente perfecta para caminar descalzo hasta en los días de máximo calor, cuestión que en algunas playas no se puede hacer.

Por si fuera poco, debes tener en cuenta algo más: Whitehaven Beach está protegida, al estar en el Parque Nacional de las Islas Whitsunday. Por lo tanto, está en pleno corazón de la mítica, histórica y espectacular Gran Barrera de Coral australiana. Por lo tanto, no solamente es la mejor playa del mundo sino que también, según el portal de turismo de Hamilton Island, también es considerada como la playa más ecológica del mundo y la más limpia de todo Queensland. Un auténtico regalo de la naturaleza que, desde luego, deberás visitar al menos una vez en la vida.