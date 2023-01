La vuelta al mundo a través de deportes de invierno poco conocidos

¿Qué viajero no ha soñado alguna vez con dar la vuelta al mundo? Reconozcámoslo: no es fácil. Hace falta tener dinero para ello, días libres y cero responsabilidades que te aten a tu hogar habitual. Sin embargo, si eres una persona afortunada que dispone de todas las facilidades para recorrer el planeta, entonces debes saber que hay muchas cosas que pueden llevarte a escoger un destino u otro. Gastronomía, museos, playas, montañas, desiertos, fauna salvaje o, por qué no, deportes de invierno.

Pero en este caso no quiero centrarme solamente en el esquí o el patinaje sobre hielo en pistas naturales. Existen muchos deportes de invierno, algunos realmente poco conocidos, y en este artículo vamos a tratar de dar la vuelta al mundo a través de ellos.

Nado del oso polar

Cada mes de enero, en Corea del Sur tiene lugar el Nado del oso polar. Pero lejos de lo que parecería por su nombre, en él no participan animales sino personas. Los participantes se lanzan al agua congelada, a veces incluso agujereando la capa de hielo superficial, y nadan 80 metros solo vestidos con bañador. Un deporte de invierno curioso con el que los coreanos dan la bienvenida al año nuevo, aunque se dice que tiene su origen en Canadá.

Curling | Pixabay

Curling

El curling es un deporte de invierno que, si bien es desconocido por muchas personas, ya se practica en España. Se trata de un deporte que se originó en el S. XVI en Escocia y en que dos equipos de cuatro participantes se enfrentan deslizando ocho piedras de granito de 20kg en un pasillo de hielo. Con una especie de cepillos, que podrían asemejarse a los sticks del hockey, tratan de guiar las piedras sin tocarlas, solo mediante fricción o lijado del hielo, hasta guiarlas hasta la diana del final del pasillo.

Bobsleigh

El origen del bobsleigh, un deporte de invierno olímpico pero desconocido entre la población general, se encuentra en los Alpes de Suiza. Existen tres modalidades del mismo: de 2, de 4 o de 6 personas. Pero en todos los casos los participantes hacen lo mismo: lanzarse en una especie de trineos de acero y fibra de vidrio por estrechas y laberínticas pistas alcanzando una velocidad de hasta 100km/h.

Bobsleigh | Pixabay

Snow boating

Estamos acostumbrados a ver a deportistas navegar en un kayak en el mar o en ríos, pero no es tan habitual verlos deslizarse por la nieve. Sin embargo, es lo que hacen quienes practicar snow boating o snow kayaking, un deporte de invierno cuya primera carrera se disputó en Austria y que consiste en lanzarse ladera nevada abajo de la mejor manera posible para llegar el primero a meta.

Skijoring

El skijoring o esquí tirado es un deporte de invierno que surgió en Escandinavia a mediados del siglo XIX. Un deportista con esquíes en los pies es tirado por un animal (a veces un caballo y a veces perros) o con un vehículo a motor y así compite con otros participantes haciendo carreras.

Skijoring | Imagen de Kailla Angelo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Yukigassen

El nombre de este deporte de invierno es extraño, pero su práctica es de lo más sencilla: dos equipos de siete jugadores compiten lanzándose bolas de nieve, protegidos en ocasiones con bloques de hielo tras los que esconderse. Surgió en Japón y, aunque es una actividad lúdica que cualquier persona que ha pisado nieve ha practicado alguna vez, allí le pusieron incluso reglas de juego: si son alcanzados por una bola de nieve quedan automáticamente eliminados del partido.