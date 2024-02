¿Viajar por Italia por 29 euros? Es posible y te contamos cómo hacerlo

No es ningún secreto que Italia es uno de los países que más turistas recibe de Europa, año tras año. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente cuenta con paisajes de ensueño, sino también patrimonio y arquitectura históricas que son verdaderamente impresionantes.

Sin duda, cualquier rincón de Italia es idóneo para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Eso sí, recientemente, se ha dado a conocer una oferta que podría serte útil si estás pensando en poner rumbo al país vecino. Y todo por el bono que ha empezado a ofrecer Italia on Tour, operadora estatal.

Por tan solo 29 euros por persona, te da la opción de utilizar libremente no solamente trenes regionales, sino también trenes regionales rápidos y metropolitanos. ¡Y durante tres días consecutivos! Pero no todo queda ahí, ya que también puedes pagar 49 euros y que sean cinco los días en los que puedas utilizar los trenes.

Padua | Pixabay

Más detalles del bono que ofrece Italia on Tour

Si hay algo que llama poderosamente la atención de esta oferta es que puedes utilizar los trenes italianos sin ningún tipo de límite. Ya sea el de tres días consecutivos o el de cinco, lo único que tienes que tener en cuenta es que éstos se contabilizan desde el primer uso que des al bono.

El Italia on Tour 3, que es el de 3 días, el precio es de 29 euros en adultos y 25 euros los niños (4 a 12 años). En cuanto al Italia on Tour 5, el precio es de 49 euros en adultos y 25 euros los niños (4 a 12 años). Por lo tanto, si estás pensando en pasar varios días en el país vecino junto a tu familia, ¡esta última opción no sería mala idea!

Eso sí, tienes que tener algo muy en cuenta. Este bono solamente es válido para trenes regionales, trenes regionales rápidos y metropolitanos, cuyos servicios están ofrecidos por Trenitalia y Trenitalia Tper. Por lo tanto, los trenes de alta velocidad no entran dentro de esta oferta. Aun así, ¡merece mucho la pena! Sobre todo si tu objetivo es conocer una o un par de regiones en profundidad.

Lo que sí incluye, y es algo a tener en cuenta, es el conocido como “Leonardo Express”, es decir, el tren que conecta el aeropuerto de Roma Fuimicino con la estación de Roma Termini. ¡En tan solo 32 minutos! Es importante que sepas que siempre viajarás en segunda clase y que es nominativo. Al tratarse de una oferta, no se puede solicitar ningún cambio ni, por supuesto, reembolso.

Tranvía. Milán | Pixabay

¿Cómo puedo conseguir el bono Italia on Tour?

Es muy sencillo, ya que puedes hacerlo desde www.trenitalia.com. En el área de cliente, aparece una opción que es “promociones / servicios regionales”. Ahí verás esta promoción, que lleva por título Italia on Tour. Tendrás que especificar si quieres el de tres o cinco días, así como si es adulto o niño. Además, debes indicar la fecha de inicio de validez de este bono. ¡Así de sencillo! Date la oportunidad de conocer muchos más rincones de Italia que, prometemos, ¡no te dejará para nada indiferente!