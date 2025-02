Viajamos a las películas románticas más emblemáticas para celebrar San Valentín

Si eres de carácter pragmático cabe que estés pensando que el título de esta noticia es una alarde de tontería porque no se puede viajar a una película pero, a poco que disfrutes del séptimo arte y sus cosas, sabrás que hay lugares que no son necesariamente sets de rodaje y cuya vinculación con alguna escena de película es tal que resulta imposible pensar en ellos (los lugares) sin pensar en ellas (las películas). Y dado que estamos a las puertas de San Valentín, vamos acotar un poco las películas y quedarnos solo con las románticas ¿qué lugares te vienen a la cabeza al pensar en grandes películas románticas? Dicho de otro modo ¿cuáles son las películas románticas a las que viaja tu mente cuando piensas en lugares de amor y cine?

A continuación te sugerimos algunas… y los lugares a que visitar para vivirlas.

Pretty Woman - Rodeo Drive, en Los Angeles

Rodeo Drive, Los Angeles | Pixabay

¿Cuántas veces has visto Pretty Woman? Tal vez más de las que estás dispuesto a reconocer (aunque solo sea por darle el gusto a tu pareja…) y, a poco amante del shopping que seas, seguro que te has imaginado una y mil veces recorriendo Rodeo Drive y gozando del maravilloso arte de hacer la pelota a los compradores que Richard Gere les obligó a practicar para mayor gloria de Julia Roberts. El lugar es Rodeo Drive, en Los Angeles, y la película es uno de los clásicos del cine romántico y del sueño americano que, en el cine, puede hacerse realidad.

Algo para recordar - Empire State, en Nueva York

Empire State, Nueva York | Pixabay

Tres años después del rotundo éxito de Pretty Woman, Meg Ryan y Tom Hanks inauguraban un ciclo de comedias románticas que dio para mucho… pero esta en particular, Algo para recordar, además de ser la primera, de lucir ellos jóvenes, lozanos y estupendos, termina en un lugar que se ha convertido en uno de los más románticos del mundo o, al menos, en uno de los más soñados por los enamorados: el Empire State; allí se pierde y se encuentra un peluche al tiempo que se encuentran Meg Ryan y Tom Hanks para ser víctimas de un flechazo que los llevaría a repetir como compañeros cinematográficos en películas posteriores.

Este lugar, el Empire State neoyorquino, ha sido escenario de otras películas románticas que son también clásicos del cine como An affair to remember con Cary Grant y Deborah Kerr (película en la que se inspira Algo para recordar) o Love Affair con Warren Beatty y Annette Bening (que es un remake de An affair to remember).

Titanic - Belfast

Titanic Quarters, Belfast | Pixabay

El romanticismo es a veces un drama (que le pregunten a Romeo y Julieta, a los amantes de Teruel o a Calisto y Melibea…) y si hay una película romántica y dramática por excelencia bien pudiera ser Titanic. Pero tranquilo, no vamos a sugerirte que te atrevas a bajar al fondo del océano para ver lo que queda de él sino que viajes a Belfast porque allí fue donde se construyó, donde se conserva su museo y donde podrás conocer su historia, e incluso la de sus pasajeros más ilustres, con más detalle.

Notting Hill - Londres

Notting Hill | Pexels

Seguimos en Europa porque la siguiente película romántica de nuestra lista nos lleva a Londres, concretamente al barrio de Notting Hill, allí repite Julia Roberts como protagonista femenina y entra en liza otro de los actores que ha sabido sacar partido al género de las comedias románticas, Hugh Grant. Si quieres viajar a esta película no tienes más que recorrer este colorido barrio londinense que además en Carnaval es de lo más animado del Reino Unido.

Vacaciones en Roma

Roma | Pixabay

Cerramos nuestra lista dando un salto en el tiempo y de los 90 nos vamos a los glamourosos años 50… Piensa que para una película sea emblemática tiene que verse pasado un buen número de años para comprobar que mantiene su arte, su elegancia, su sentido… para constatar que es un clásico y desde luego nadie dudaría que las cuatro películas que la preceden en esta lista son clásicos del cine romántico y menos aún es posible dudar que Vacaciones en Roma es un clásico del cine así, sin matices (romántico y no romántico…). Como reza el título, tendrás que viajar a Roma para hacerlo a esta película y, si te atreves a pilotar una Scooter en el loco tráfico romano, completarás la experiencia convirtiéndote en una auténtica Audrey Hepburn o Gregory Peck, protagonistas del film.