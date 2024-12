Empire State Building: 7 curiosidades que probablemente desconocías

No es ningún secreto que el Empire State Bulding es uno de los edificios más reconocidos y visitados de la ciudad estadounidense de Nueva York. Y siendo honestos, no es para menos puesto que, con el paso del tiempo, ha conseguido convertirse en todo un sello de identidad. Es el momento más que perfecto para conocer algunos de sus datos más curiosos.

Fue, durante un tiempo, el edificio más alto del mundo

El Empire State Building tiene una altura, desde la base hasta las antenas, de 1.454 metros. En un día despejado, desde este edificio se puede ver no solamente toda la ciudad de Nueva York, sino también Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut y hasta Massachusetts. De hecho, el espacio existente entre los pisos 86 y 102 están dedicados a observatorio. Tras la finalización de las obras en 1931, esta torre fue nombrada como la más alta del mundo.

¿Sabías que se construyó en un tiempo récord?

A pesar de sus impresionantes dimensiones, lo cierto es que se construyó en tan solo un año puesto que las obras empezaron en 1930 y finalizaron en 1931. Para hacer realidad este objetivo, casi 3.000 trabajadores participaron en este proyecto. Para poder conseguir los plazos establecidos, completaban 4,5 pisos por semana. ¡Un tiempo récord, desde luego!

Panorámica de Nueva York | Imagen de Lewis Hine en Wikipedia, licencia de Dominio público

El piso secreto del Empire State Building

Muchas personas no saben que esta construcción cuenta con un piso secreto, el 103, que es inaccesible para el público en general. Tengas o no el dineral, su acceso va mucho más allá puesto que tienes que ser una auténtica celebridad en todo el planeta. ¡Definitivamente no entra cualquiera!

Resultados electorales en tiempo real

Uno de los datos más curiosos del Empire State Building, sin lugar a dudas. Y es que la CNN, durante el periodo electoral, ofrece resultados electorales a tiempo real. Una vez concluido el recuento de los votos, esta edificación se ilumina con el rostro del Presidente que ha resultado vencedor en las elecciones.

Los que se casen en el Empire State Building tendrán acceso de por vida

Desde 1994, el Día de San Valentín se celebran bodas en esta construcción. Si eres de los afortunados en darse el “sí, quiero” en este lugar tan idílico de Nueva York, te convertirás en miembro del Empire State Building Wedding Club y, por ende, tendrás acceso cada 14 de febrero al observatorio de forma gratuita, para celebrar tu aniversario.

Panorámica de Nueva York con el Empire Estate iluminado | Imagen de G. Scott Segler en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Un rayo alcanza, cada año, la antena superior

Al tratarse de una de las edificaciones más altas del mundo, es evidente que está expuesto al impacto de un rayo. Anualmente, hay muchas incidencias de este tipo que impactan contra la parte superior de la antena del Empire State Building. Eso sí, aunque lo parezca, no estamos ante una situación peligrosa ni mucho menos puesto que la edificación está equipada para no sufrir daños cuando estos impactos se produzcan. Unos impactos que, por cierto, nos regalan imágenes verdaderamente impresionantes.

¿Sabías que se celebra una carrera dentro del Empire State Building?

Parece un sueño, pero es real. Este edificio, considerado como uno de los más altos y reconocidos de Nueva York, acoge cada año el Empire State Building Run-Up, con participantes llegados de todo el mundo con el objetivo de escalar nada más y nada menos que 86 pisos. En total, hay que subir 1.576 escalones. ¡No lo consigue cualquiera!