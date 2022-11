Vamos a conocer la fórmula “made in USA” de celebrar la Navidad

Las Navidades están a la vuelta de la esquina, ya nos lo anuncian las diferentes películas sobre las fiestas que vemos en la televisión en la sobremesa y sabemos que los estadounidenses la viven de una manera especial. Vamos a conocer cinco destinos únicos para celebrar estos días en EEUU. Conoceremos la Navidad en Chicago o Baltimore, pasaremos unas vacaciones en la nieve en Aspen y viajaremos hasta el corazón de Texas. Las cuatro formas más a la americana de conocer estas fiestas.

Chicago sabe cómo organizar una Navidad al más puro estilo USA y convierte la ciudad en un lugar mágico y lleno de luz

Hay que conocer las atracciones del Winter WonderFest y patinar sobre hielo en el parque Maggie Daley. Tras hacer piruetas sobre los patines podemos dirigirnos a la zona más lujosa de compras, la Magnificent Mile, iluminada por más de un millón de bombillas. Y para reponer fuerzas hay que visitar el Christkindlmarket, uno de los más antiguos mercados navideños del país; aquí podemos comernos deliciosos pretzels -la tradicional galleta alemana con forma de nudo y deliciosamente salada- y tomarnos unas estupendas salchichas bratwurst mientras bebemos una taza de gluhwein, el delicioso vino especiado y caliente tan típico de estas fechas.

Aspen | Pixabay

Aspen está esperando a los amantes de la nieve y el esquí

La estación se encuentra en las Montañas Rocosas de Colorado y tiene una media de cuatro metros y medio de nieve al año. Es un lugar ideal para los amantes de los deportes de invierno y el patinaje sobre hielo. Pero si no te gusta esquiar puedes disfrutar también de sus famosos spas, sus tiendas de lujo o sus galerías de arte. Y es tradicional la celebración de los 12 días de Aspen, en la que puedes disfrutar de los villancicos victorianos en el Hotel Jerome, del tradicional encendido del árbol con Papá Noel y de cacao bien caliente con galletas. Y si lo que quieres es vivir una experiencia en la naturaleza, puedes acampar al aire libre en una de las tiendas yurtas de Basalt Mountain Gardens, en una preciosa ladera de montaña.

Baltimore | Pixabay

Baltimore apuesta por el arte y la tradición y las películas

Si nos acercamos a esta ciudad a orillas del rio Patapsco, en el centro del estado de Maryland, encontraremos una de las navidades más cinematográficas. En el Western Maryland Scenic Railroad nos ofrecen la experiencia más inmersiva de la Navidad: podemos hacer el viaje en el Polar Express -como en la película de Tom Hanks- y disfrutar de chocolate caliente, galletas, canciones y la compañía de Santa Claus y sus ayudantes. ¿Se puede pedir más? Pues sí, acercarnos al Christmas Village, un espacio que combina el mercado tradicional con un parque de atracciones y una cervecería.

Texas | Imagen cortesía de Six Flags

¿Y qué te parece vivir una experiencia alemana en pleno corazón de Texas?

Entonces, Arlington es tu destino de vacaciones. Texas tiene una población de tres millones de habitantes de ascendencia alemana y presume de las mejores fiestas de temática bávara de EEUU. En Arlington montan un mercado tradicional con mascotas y teatro de marionetas. También podemos acercarnos al parque temático Six Flags y subirnos al tren Holiday Express para ver todas las luces del parque y acudir a contemplar cómo Papá Noel ilumina el árbol de Navidad gigante mientras disfrutamos de la exquisita comida del festival gastronómico “Taste of Holiday in The Park“. Se nos hace la boca agua.

Luces y color, villancicos y vino caliente, gastronomía alemana y árboles de Navidad, esquí y conocer al mismísimo Papá Noel en un impresionante viaje en un tren de vapor. ¿Dónde puedes vivir todo esto a la vez? Si, en EEUU se dan todos estos pequeños milagros navideños juntos. ¡Ven a conocerlos!

