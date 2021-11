Las Tres Flechas de Bolonia: qué son y dónde podemos encontrarlas

No es ningún secreto que Bolonia se ha convertido en una de las ciudades italianas más visitadas, año tras año. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente es verdaderamente preciosa, sino que cada paso que das puedes encontrarte con una historia que no te dejará indiferente.

Y eso es lo que le ocurre exactamente a muchos de los visitantes que se topan con la conocida como Casa Isolani. Estamos hablando, cómo no, de la conocida como historia de las Tres Flechas de Bolonia. Una que, desde luego, sigue dando de qué hablar a pesar de los años.

Para poder localizar estas mencionadas flechas tenemos que buscar la Casa Isolani, por lo que tendremos que desplazarlos a la llamada Plaza Stefano. Es entonces cuando, bajo los arcos que rodean esta plaza, tendremos que atravesar un callejón hasta llegar a la conocida como Strada Maggiore.

Bolonia | Imagen de Georges Jansoone en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Una vez vas llegando a este punto, no es de extrañar que te encuentres a gente mirando hacia el techo de la casa. Pero ¿cuál es el verdadero motivo? El hecho de que, justo en ese punto, se encuentren nada más y nada menos que tres flechas completamente clavadas. Y, al parecer, están en este lugar desde hace cientos de años.

Es entonces cuando nos surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la historia que hay detrás de estas tres flechas y por qué son tan conocidas en la ciudad de Bolonia? Hay muchas leyendas, pero la más conocida nos hace remontarnos a siglos atrás. Se dice que unos ladrones tomaron la decisión de atracar a uno de los hacendados que vivía en la zona.

Por ese mismo motivo no dudaron un solo segundo hasta llegar a Isolani. Cuando se disponían a disparar la flecha, una mujer completamente desnuda se asomó por una de las ventanas. Es entonces cuando no pudieron evitar distraerse, por lo que el disparo fue de todo menos certero.

De ahí que las flechas quedaran clavadas en este punto tan concreto de la Casa Isolani. Lo cierto es que si decides visitar este punto y visualizar las tres flechas, te recomendamos que tengas paciencia. No solamente te encontrarás con algún que otro turista, ¡sino que no son para nada fáciles de ver! Pero, desde luego, es una de las cuestiones más curiosas que podrás encontrar en la ciudad de Bolonia.