Todavía estás a tiempo de disfrutar de un crucero por el Nilo antes de que el calor apriete

Hay lugares del mundo en los que importa más que en otros elegir bien la fecha en que los visitas, uno de esos lugares es Egipto porque aunque las pirámides están ahí vayas cuando vayas a verlas, el clima del país es tan extremo que hacerlo en verano se puede convertir en un verdadero calvario, de ahí que el otoño y la primavera sean las épocas más recomendadas para visitar este espectacular e histórico país (de septiembre a noviembre y de febrero a mayo).

Cruceros en el Nilo | Pixabay

Cuando te pones Egipto por destino no solo piensas en El Cairo y sus museos (que también), piensas en las pirámides y la civilización milenaria ante cuyos vestigios vas a maravillarte nada más aterrizar en el país; una de las actividades que seguro no querrás perderte es el crucero por el Nilo porque es el mejor modo de viajar al Antiguo Egipto; dependerá del tiempo de que dispongas y de tu presupuesto que elijas un crucero más o menos largo pero el más recomendado es el que va de Luxor, a una hora de vuelo de El Cairo, a Asuan y Abu Simbel (son 4 días y 3 noches a bordo).

Cruceros por el Nilo | Pixabay

Si viajas a Egipto en pleno verano te verás desembarcado de madrugada, tras madrugar como no imaginas, y huyendo de vuelta al barco en cuanto el sol empieza a despertar pero en primavera no es así, entonces podrás disfrutar de tu paseo a través del Antiguo Egipto sin temer que el sol te tumbe ni arruine el viaje, ahora bien, el madrugón no habrá quien te lo quite porque el desierto es el desierto incluso en primavera; eso sí, las tardes podrás dedicarlas a gozar de tu crucero de lujo (piscina, cervecita…).

Crucero por el Nilo | Pixabay

Si eres de los amantes del turismo de cruceros seguro que no necesitas que te digamos más para tener claro que no puedes organizar un viaje a Egipto sin incluir un crucero por el Nilo, si por el contrario nunca has gozado de este tipo de viaje, déjanos que te confirmemos algo: Egipto, su río Nilo, es probablemente una opción magnífica para descubrir y disfrutar del turismo de crucero al tiempo que viajas a través del tiempo y la historia del Antiguo Egipto.

Falúas por el Nilo | Pixabay

¿Qué lugares icónicos del Antiguo Egipto visitarás en tu crucero por el Nilo? El Templo de Karnak y el de Luxor, el Valle de los Reyes (incluyendo la icónica tumba de Tutankamón) y el templo de Hatshepsut y por supuesto Abu Simbel entre otros.