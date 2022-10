Egipto siempre nos espera en otoño

Que octubre, por una cuestión climatológica, es el mes ideal para visitar Egipto ya lo sabíamos pero es que además estamos en octubre de 2022, el año de la inauguración del Gran Museo Egipcio, el del 200 aniversario del desciframiento de la piedra Rosetta y el centenario del hallazgo de la la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter (subvencionado por Lord Carnarvon)...

Tomar la decisión de visitar Egipto es este año más fácil que nunca, lo difícil es acotar las visitas a realizar en el país a los días de los que disponemos para recorrerlo, en este caso la cuestión es ¿qué no puedes dejar de ver en tu primer viaje a Egipto? Vamos a tratar de responder a esta pregunta.

El Cairo | Pixabay

Ciudades a visitar: El Cairo y Alejandría

El Cairo, la capital, es visita obligada y la segunda ciudad que no puedes dejar de visitar es Alejandría; perderte (con precaución) por sus calles y sus bazares, hacerte con algún souvenir y disfrutar de las teterías egipcias son algunas de las cosas que puedes hacer en El Cairo, eso y además recorrer el Viejo Cairo que es Patrimonio de la Humanida de la UNESCO por alguna razón y el NEMEC (el museo donde se encuentran las momias de los faraones); en cuanto a Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 332 a. C. que es una de las ciudades más importantes del mundo antiguo.

Las pirámides

Las pirámides, impensable viajar a Egipto y no acercarte a ellas tanto como puedas: las pirámides de Giza (Keops, Kefren y Micerinos) son las más famosas de Egipto e imagen icónica del país, tienen más de 5000 años de antigüedad y son la única maravilla del mundo antiguo que existe todavía hoy; ahora bien, aunque las de Giza sean las pirámides más visitadas, no hay que olvidar otras como la de Saqqara, una pirámide escalonada construida por el que pasa por ser el primer ingeniero y arquitecto conocido de la historia Imhotep (hablamos del año 2650 a. C....); esta pirámide, la de Saqqara, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y pasa por ser la pirámide más antigua del mundo.

Los Templos

Los templos, que no son pocos, son también de visita obligada: el templo de Karnak pasa por ser el más importante de Egipto, especialmente famoso porque en su construcción participaron varios faraones (de Hatshepsut a Ramsés II) y es que se trata de un imponente templo monumental; el templo de Amón, en Luxor, es otro de los imperdibles, famoso por las esfinges que flanquean su entrada; ¿más templos a visitar? el de Kom Ombo, el de Hatshepsut con los Colosos de Memnon, el de Ramsés III, el de Sethy I, el de Horus... y por supuesto Abu Simbel, en Nubia, con los templos dedicados a Ramsés II y a Nefertari.

Valle de los Reyes

El Valle de los Reyes está en la orilla oeste del Nilo, a unos 10 kilómetros de Luxor y es una preciosidad de lugar; en este valle está una de las pocas tumbas que se le resistió a los ladrones de tumbas, la de Tutankamón que no fue abierta hasta el año 1922, año en el que la localizó el egiptólogo Howard Carter, esta tumba es una visita imperdible en el Valle de los Reyes ¿otras tumbas a visitar? Las de Tutmosis III y Setos I, por ejemplo (y no son las únicas...).

Egipto. Pirámides | Pixabay

¿Te parecen muchos lugares a visitar en un solo viaje? Tal vez... pero si eres de los que cuando viaja sabe que no tiene ni un minuto que perder seguro que sabes que es cuestión de organizar bien el viaje aprovechando el tiempo al máximo, visitando primero el norte (El Cairo, Alejandría, Giza...) y después embarcándote en un crucero por el Nilo que te lleve a Saqqara, al Valle de los Reyes, a Karnak, Luxor...).

Por supuesto has más visitas deliciosas a realizar en Egipto pero, siendo sinceros, cuando viajamos por primera vez a Egipto lo hacemos pensando más en el Antiguo Egipto que en el Mar Rojo o el desierto...

