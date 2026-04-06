Los templos más bonitos que tienes que ver si visitas Bangkok

El mes de abril ha comenzado a dar sus primeros pasos y, con ello, también lo hace la primavera. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para traer nuevos planes viajeros. De esta manera, hacemos las maletas con destino Tailandia. Pues, realizaremos un repaso de su capital, Bangkok. Así pues, conocida como una de las ciudades más bonitas del sudeste asiático, el lugar destaca por mezclar su particular esencia tradicional con la modernidad propia de la época actual. Pues, los visitantes pueden ver desde templos budistas, al famoso Gran Palacio de Bangkok o rascacielos impresionantes.

Una gran diversidad donde lo antiguo y lo moderno conviven en una ciudad. Y es que, Bangkok también destaca por su gastronomía callejera, considerada de las mejores del mundo, y por su caótico tráfico. Un lugar lleno de vida al que cada día acuden más viajeros de todas las partes del mundo. Por ello, abordaremos algunos de los templos más bonitos para ver. Una serie de imprescindibles que son únicos por su belleza, historia y ambiente.

El Templo del Buda de Esmeralda

Templo del Buda de Esmeralda | Imagen de Ninara from Helsinki, Finland. Edit: TSP, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Conocido en tailandés como Wat Phra Kaew, es presentado como el templo budista más importante de Tailandia. Un dato que ya de por sí es muy significativo. Pues, como bien se ha informado, la ciudad cuenta con más de 400 templos. Asimismo, es importante visitarlo porque es el más sagrado del país, alberga al Buda Esmeralda y está ubicado en el Gran Palacio. Respecto a su estética, podría decirse que es de los más impresionantes.

Templo del Amanecer

Templo del Amanecer | Imagen de G Mey, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Conocido en tailandés como Wat Arun, es uno de los templos que siempre eligen los fotógrafos. Pues, se pueden obtener imágenes de ensueño, especialmente, al amanecer. Se encuentra ubicado a orillas del río Chao Phraya y una de sus características especiales es que su torre, de más de 80 metros, es de estilo jemer. Además, está decoradora con millones de piezas de porcelana china, conchas y cerámica colorida.

Wat Pho

Wat Pho | Imagen de Preecha.MJ, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Popularmente es conocido como uno de los templos budistas más antiguos, grandes e icónicos de Bangkok. Además de la belleza del lugar y ser considerado la cuna del masaje tailandés, uno de los grandes encantos del lugar es su Buda reclinado. Según se informa, mide 46 metros de largo y 15 metros de alto. Asimismo, está recubierto de pan de oro.

Monte Dorado

Monte Dorado | Imagen de Shane WP Wongperk, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Conocido en tailandés como Wat Saket, el lugar ha ganado popularidad porque permite ver la ciudad desde arriba. Eso sí, para disfrutar de sus vistas panorámicas es necesario subir sus 300 escalones. Pero, el esfuerzo merece la pena completamente.

Templo de Mangkon Kamalawat

Templo de Mangkon Kamalawat | Imagen de Cadena de ingenio., licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El recinto es conocido popularmente por ser el templo budista chino más grande e importante de Bangkok. A lo largo del año, es el escenario de numerosas celebraciones. De hecho, aquí festejan el Año Nuevo chino. Cabe señalar que este templo presenta una decoración bastante diferente a los anteriores. Pues, sin lugar a duda, sus colores y el uso de los dragones marcan su esencia.