3 playas que reconocerás por el color de su arena

Cuando pensamos en playas paradisíacas solemos imaginar grandes playas o pequeñas calas de finísima arena blanca y aguas prístinas, también en espectaculares playas volcánicas de arena negra pero ¿sabías que existen playas con arena de colores diferentes? No son las más comunes, por supuesto, pero su rareza las hace si cabe más atractivas ¿o acaso no te gustaría pasear a la orilla del mar en una playa de arena rosa, verde o color terracota? A continuación te presentamos tres y mencionamos también algunas más, por si las tienes más cerca este verano.

Elafonisi (Creta), una playa de arena rosa

¿Cómo es posible que existan playas de arena rosa? La culpa es de los corales, en particular de un coral rojo que cuando muere y se desposita y erosiona en el fondo del mar da a la arena ese curioso color rosa; no son muchas las playas de arena rosa en el mundo, una de ellas es Elafonisi, en Creta, que no es en realidad la más famosa pero, siendo una playa mediterránea, la tenemos cerca para darnos el gusto de tumbarnos al sol sobre arena rosa; Elafonisi está al suroeste de la isla de Creta y es famosa tanto por sus arenas blancas como por sus arenas rosadas y sus aguas turquesas, es tan espectacular que esta zona suele conocerse como el Caribe europeo.

Decíamos que Elafonisi no es la playa de arena rosa más famosa y por tanto no es ni mucho menos la única: la más famosa está en las Bahamas, en Harbour Island; también es muy popular Pink Beach en Indonesia.

Kourou | Imagen de arria belli en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Kourou, en la Guayana Francesa: una playa de arena verde

Si hay pocas playas en el mundo de arena rosa, diríamos que menos aún de arena verde pero haberlas hailas... Una de ellas es Kourou, en la Guayana Francesa pero ¿por qué es verde? La razón no es que esté cerca de la Amozonia sino que se trata de una playa volcánica ¿y por qué su arena no es negra? por el mineral olivino que se encuentra en la lava, un mineral que además hace que el mar no se vea color turquesa sino más oscuro (aunque eso también se debe a que en esta zona desembocan varios ríos y oscurecen el mar).

¿Más playas de arena verde? Haberlas hailas, por ejemplo esta: Papakolea Beach, en Hawai es probablemente la más famosa de las playas verdes del mundo.

Playa de arena color terracota... | Imagen de Imagen de Nicolas Raymond en Flickr, licencia: CC BY 20

Red Sands Shore, Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá: una playa de arena color terracota

La Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, tiene en su costa sur una playa de lo más peculiar por el color de su arena, es de un tono rojo o terracota muy llamativo; de hecho toda la costa sur de esta isla es así, también sus acantilados ¿a qué se debe? A la alta concentración en hierro del suelo de esta zona de la Isla del Príncipe Eduardo.

No, Red Sands Shore no es la única playa con arena de color terracota en el mundo, hay otras playas que lucen este mismo tono (o similar): Kaihalulu Beach, en Hawai, es una de ellas; la isla de Ormuz, en el Golfo Pérsico, es también un ejemplo de arena roja en esta casi si cabe más espectacular porque la concentración en hierro de su arena es tal que incluso las olas, al romper en la orilla, se tiñen de ese color.

