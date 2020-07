Australia es, indudablemente, uno de los países más espectaculares del mundo. Siendo honestos, no es para menos. Se trata de uno de los más personales por diversas razones pero, sobre todo, porque palpas la libertad y el amor a la Naturaleza a cada paso. ¡Y eso es absolutamente fascinante!

Uno de los sueños de miles de personas en todo el mundo es poder recorrer la costa de Australia en una caravana. Evidentemente puedes hacerlo pero, para ello, queremos darte una serie de consejos para que tu experiencia sea absolutamente perfecta, a la par que única.

¿Qué parte de Australia quieres visitar?

Ese es el punto principal, puesto que estamos a punto de descubrir el sexto país más grande de todo el mundo. Puede que te hayas tomado un año sabático para realizar esta experiencia, pero lo cierto es que la gran mayoría cuenta con un tiempo más limitado. Con lo cual, si tan solo tienes unas semanas para realizar este road trip, tienes que elegir qué parte ver. Las rutas más comunes son tres: Costa este (de Sídney a Cairns), Costa oeste (de Perth a Broome) y, por supuesto, la parte Central de Australia.

¿Qué caravana quieres utilizar?

Debes tener en cuenta que esta caravana es como un piso de alquiler. A no ser que quieras vivir en Australia, lo normal es que utilices una conocida como campervan. Hay una gran variedad de opciones, desde la típica con lo esencial (modelo más básico) hasta las más lujosas. Deberás mirar las opciones que te ofrecen para encontrar la que más se ajusta a tus necesidades.

Prevé un buen abastecimiento

Australia es un país con grandísimas dimensiones, por lo que hay muchísimas áreas completamente desiertas. Bellas, pero muy solitarias, sobre todo en la zona este, centro y norte de Australia. Por ese mismo motivo, antes de emprender la aventura, debes planear tu ruta para los próximos días. Sobre todo, tienes que tener muy controlados los puntos de abastecimiento ya sea de agua, alimentos, combustible y hasta de talleres mecánicos. Es mejor prevenir, ¡que curar! Ah, y no olvides hacerte con un buen GPS.

Australia en caravana | Pxhere

Asegúrate de saber dónde podrás dormir

Australia, entre otras cosas, está prácticamente diseñado para descubrirla en caravana o furgoneta. Con lo cual, cuenta con muchísimos campings o áreas de descanso para pasar tanto una como varias noches, ¡o algunas horas! Aun así, debes tener en cuenta que no puedes estacionar tu caravana durante la noche dentro de esos límites de la ciudad, al costado de la carretera o, posiblemente, en alguna que otra área del descanso. Con lo cual, ten controlados los parques de caravanas que cuentan con instalaciones para cocinar, duchas, lavandería y más servicios.

Descubre las normas de tráfico

Para comenzar, en Australia se conduce por la izquierda. Además, necesitas un permiso de conducir internacional válido, además del carnet de conducir de tu país. Tanto el conductor como el resto de pasajeros tienen que utilizar cinturones de seguridad. Tienes que verificar el límite de velocidad permitido en cada carretera y, por supuesto, no está permitido conducir si el nivel de alcohol en sangre es de 0,05% o superior.

¡Deberás ser flexible!

Recuerda que viajas con la casa a cuestas, por lo que no estás atado a ningún tipo de reserva de hotel ni a fechas. Disfruta de la libertad, con todo lo que eso conlleva. Conduce cuando quieras, descansa cuando lo necesites y disfruta del paisaje cuando lo desees. No tengas miedo a cambiar de vez en cuando tu ruta. Es tu viaje, es tu aventura y es tu oportunidad para crear una historia que no olvidarás jamás.