Tartas fantásticas y dónde encontrarlas

Animales Fantásticos, decía J.K. Rowling, y dónde encontrarlos, añadía... nosotros hoy no buscamos animales fantásticos porque sabemos que no existen, que eran solo criaturas inventadas por la escritora británica con el fin de construir un mundo de magia para Harry Potter; en cambio lo que sí sabemos que existen son tartas fantásticas, dulces y deliciosas y, como somos de espíritu goloso, queremos probarlas todas allí donde fueron creadas; te invitamos a ponerte por destino la tarta que más te guste en la siguiente galería:

La tarta Sacher es a Viena lo que la tarta Saint Honoré a París, la Victoria Sponge Cake a Londres, la Selva Negra, en Baden-Baden o la tarta de Santiago (y su harina de almendra) a Santiago de Compostela; un pequeño secreto: el ingrediente mágico de la tarta de Santiago no es tanto la almendra, que también, sino el toque espirituoso que se añade a su masa...; el tiramisú, que sabe tanto a cacao como a café y al amaretto que incluye su receta tradicional, proviene de la región del Véneto y la tarta de zanahoria de Suiza, como el lemon pie; la tarta tatin nació en Lamotte-Beuvron y cuentan que fruto de un error (dulce error, sin duda...); la tarta de queso por su parte no nació en Nueva York pero su versión neoyorquina es todo un símbolo de la ciudad; también sabe a queso, aunque de otro modo, la pastiera napolitana; la clafoutis es muy francesa, de la región de Auvernia concretamente pero no se prepara solo con cerezas (aunque esa es su versión más popular); los pasteles de Belem se comen por todo Portugal y el banoffe pie se ha popularizado por el mundo entero gracias a los brunch más british pero es ese, un dulce británico, tan británico como americana es la pecan pie (tarta de nueces), concretamente de Nueva Orleans.