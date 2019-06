Staten Island, un distrito por descubrir

Staten Island es uno de los cinco distritos que componen la ciudad de Nueva York y, probablemente, uno de los más desconocidos por los españoles. Cuando viajamos a la Ciudad de los Rascacielos, solemos centrarnos en visitar Manhattan, y a veces con tiempo conocer algo de Brooklyn, Harlem, Queens o el Bronx. Pero ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no conocer las largas playas de arena, los senderos naturales, asistir a conciertos gratuitos a la orilla del mar, ver hermosas casas históricas y descubrir algunos lugares de interés cultural en Staten Island? ¿A qué suena bien?

Llegar a este distrito es fácil y gratuito. El viaje comienza con una travesía en barco desde Lower Manhattan, un ferry llamado Staten Island Ferry, que además nos acerca a la Estatua de la Libertad. Es el medio de transporte que utilizan los neoyorquinos para ir hasta allí. El Staten Island Ferry sale cada media hora y cada 15 minutos durante las horas punta, las 24 horas al día y los 7 días a la semana los 365 días al año.

Y ya, una vez desembarcados, podemos comenzar por acercarnos al estadio Richmond County Bank Ballpark, donde juegan sus partidos de beisbol los Staten Island Yankees, y si puedes, por qué no asistir como espectador un viernes o un sábado por la noche, en esos días suele haber fuegos artificiales tras los partidos.

Si viajas en familia, nada mejor que disfrutar de un día al aire libre en el Staten Island Greenbelt, una zona verde que incluye varias reservas naturales en el centro de la isla, con caminos ideales para recorrer en bicicleta, con rutas de senderismo y un Centro de Naturaleza en el que hay actividades para los más pequeños. O si lo prefieres, también puedes ir al Zoológico de Staten Island con los niños donde verán una de las mayores colecciones de serpientes venenosas del país y donde vive la marmota más famosa de la ciudad, “Staten Island Chuck”.

Si hace calor, no se nos ocurre mejor plan que conocer algunas de las mejores playas de Nueva York. Y ya de paso, hacer surf o ver a los surfistas en las playas de Midland Beach y South Beach en la costa este, donde también se puede pasear por el paseo marítimo Franklin D. Roosevelt Boardwalk, con maravillosas vistas del Océano Atlántico y del puente Verrazano-Narrows Bridge.

Staten Island es parte importante de la historia de la ciudad de Nueva York, y cuenta con interesantes museos y lugares históricos que te encantará descubrir. Historia, arte y cultura en el Staten Island Museum con dos sedes, una fuera de la terminal del ferry, y otra en el Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden, donde además hay un jardín chino increíblemente bello, el Chinese Scholar Garden. También puedes visitar el St. George Theatre, uno de los lugares culturales más queridos del barrio, un escenario por el que han pasado grandes artistas como Al Jolson, Diana Ross y Jerry Seinfeld entre otros. O ver la colección permanente de una de las primeras fotógrafas pioneras de América Alice Austen en el Alice Austen House Museum en Rosebank

Fort Wadsworth, una de las instalaciones militares más antiguas los Estados Unidos, está también en State Island. Protegía el puerto de Nueva York durante la guerra revolucionaria. Staten Island jugó un papel importante en aquella guerra. Comienza por Fort Wadsworth, que fue capturado por los británicos en 1776 y continua por la Ciudad Histórica de Richmond, único pueblo histórico de la ciudad de Nueva York. Un viaje al pasado que recrea la vida de los americanos del siglo XVIII, con casas decoradas como antaño y muchas actividades para los más pequeños.

Descubre este verano la isla más familiar de la ciudad de Nueva York. De un día en la playa, a una noche en el teatro, Staten Island tiene de todo. Hogar de grandes atractivos culturales, un zoológico salvaje, más de 170 parques y una divertida vida nocturna, se dice que si no has visto Staten Island, enrealidad no has visto Nueva York.

Más información:

Staten Island