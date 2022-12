Go Slow be Smart: el mejor modo de vivir, además de visitar, Quito

Hace ya tiempo que venimos hablando del turismo slow (el clásico slow tourism a medio traducir...) que es algo así como la antítesis de los estresantes viajes organizados en los que no te dejabas rincón sin ver de cualquiera que fuera el destino al que llegabas; no es que con el slow tourism vayas a dejarte el destino sin ver sino que vas a verlo de otro modo, vas a sentirlo, es decir, vas a verlo con los 5 sentidos, no solo con los ojos y a la carrera.

Slow tourism es comerte los lugares que visitas, hablar con sus gentes, empaparte de su cultura... y por supuesto pasearlos despacio; Quito Turismo y World Peace Routes trabajan en la capital ecuatoriana para dar forma a este nuevo (o no tan nuevo) modo de viajar y lo hacen bajo un lema que resulta bastante revelador: si el tiempo es algo preciado, necesitamos aprovecharlo; es hora de desacelerar y disfrutar del placer de viajar sin prisa.

¿Lugares y experiencias que un amante del slow tourism no puede perderse en Quito? Hay más pero, para empezar, estos tres:

Iglesia de la Compañía | Imagen cortesía de Turismo de Quito

La Iglesia de la Compañía

Arte y gastronomía confluyen en esta experiencia, una experiencia que se disfruta con la vista ante la decoración en pan de oro de la Iglesia de la Compañía y con el olfato y el gusto cuando se llega a Chocolatear Quito (que no es otra cosa que descubrir el chocolate por el casco colonial de la ciudad por supuesto degustándolo).

Hotel Mamá Cuchara | Imagen cortesía de Turismo de Quito

El Hotel Mamá Cuchara

Este hotel está en uno de los barrios más tradicionales de Quito y en él podrás desde disfrutar de las obras de arte que se exponen en sus pasillos y conocer las leyendas más destacadas de la ciudad contadas por un anfitrión o descubrir a qué sabe Quito a través de las recetas tradicionales preparadas por chefs locales en el propio espacio de restauración del hotel, hasta informarte con todo detalle acerca de los talleres de artesanos que puedes visitar para conocer la artesanía local.

Cacao. Chocolate | Imagen cortesía de Turismo de Quito

La Cuchara Ecuadorian Gallery

Volvemos al chocolate y vamos al café, que son dos de los productos estrellas de América; en La Cuchara Ecuadorian Gallery podrás descubrir la historia de Quito a través de la gastronomía descubriendo los productos típicos de Ecuador tanto degustaándolos como a través de diferentes talleres.

