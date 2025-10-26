laSextaLogotipo de laSexta laSexta
RUMANÍA

Las aldeas sajonas de Transilvania son perfectas para vivir un Día de Todos Los Santos diferente

¿Qué tienen de especial estas aldeas además de su historia y tradiciones? Sus iglesias fortificadas y sus cementerios centenarios.

Cementerio evangélico de Viscri, junto a la iglesia fortificada

Cementerio evangélico de Viscri, junto a la iglesia fortificadaImagen de Diana Popescu, licencia: CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons

Áine Díaz
Las aldeas sajonas de Transilvania son un destino curioso en cualquier época del año y es que se trata de un conjunto de pueblos con casas e iglesias fortificadas, torres de vigilancia y cementerios centenarios que fueron construidas entre colinas boscosas y caminos tierra que amanecen no pocos días envueltos en niebla; todas ellas están en la zona meridional de Transilvania, entre Brasov y Sighisoara, lugar no poco conocido para los amantes de las leyendas vampíricas. Ahora bien, aun siendo un destino curioso en cualquier época del año, lo es más si cabe en otoño y no por una única razón.

El ambiente de las aldeas sajonas en esta época del año es casi sobrecogedor y esa sensación no viene dada solo por el paisaje, que también, porque esta época del año entre el fall foliage, los atardeceres dorados u oscuros y las nieblas matinales resulta imposible sentir que cualquier cosa puede suceder; a este paisaje tan propicio para la imaginación se suman no solo el hecho cierto de que estás en Transilvania y aquí pensar en vampiros es casi una obligación sino también las tradiciones locales del Día de Todos Los Santos que tienen poco que ver con el clásico truco o trato y menos aun con eventos festivos.

Biertan
Biertan | Pixabay

El 1 de noviembre los habitantes de estas aldeas, que son una mezcla de descendientes sajones (alemanes), rumanos y húngaros, visitan los cementerios de las iglesias fortificadas, limpian las tumbas y las decoran con coronas de pino, flores secas y flores; al caer la tarde, cuando las luces de las velas parpadean entre las piedras centenarias y envueltas en la niebla que empieza a caer, el ambiente se vuelve casi sobrenatural. Además, para completar el cuadro, en algunos de estos pueblos se canta himnos luteranos o se rezan letanías en alemán antiguo.

¿Más tradiciones propias de estas aldeas sajonas en estos días? Los niños suelen acompañar a los adultos llevando flores a los difuntos olvidados del pueblo, esos cuyas tumbas ya nadie visita y es que en alguna de estas aldeas todavía mantienen viva la fe en el regreso de los muertos, en que las almas e los que ya han muerto regresan esa noche al que fuera su hogar. Claro que no hay fiesta humana que no esté ligada de algún modo a las cosas de comer y esta no es una excepción a esta regla: en estos días los habitantes de las aldeas sajonas de Transilvania preparan pan casero y lo comparten con los vecinos y visitantes acompañado de vino o aguardiente.

Iglesia fortificada de Biertan
Iglesia fortificada de Biertan | Pixabay

¿Te seduce la idea de visitar alguna de estas aldeas? Nuestra recomendación es que organices fu viajes buscando alojamiento en Sighisoara o Brasov porque desde cualquiera de estas dos importantes localidades (y con buena infraestructura turística) podrás planificar una pequeña ruta que te permita conocer no una sino dos o incluso tres de estas curiosas aldeas sajonas, podrás hacerlo por tu cuenta en cuyo caso lo más fácil es que te hagas con un coche de alquiler, o contratando un guía local. Si te apetece una experiencia más inmersa podrás buscar alojamiento en las pequeñas casas de huéspedes rurales en Viscri o Biertan que son, probablemente, las dos aldeas sajonas de Transilvania más interesantes para visitar.

