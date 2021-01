El San Valentín más romántico se celebra en Tokio

Los tokiotas cada vez celebran más y mejor el romántico Día de San Valentín, el 14 de febrero es cada vez más dulce en la capital nipona y la convierte en un magnífico destino para disfrutar del Día de los Enamorados, especialemente si eres un adicto al chocolate...

Para entender el modo en que los japoneses celebran el Día de San Valentín no hay que recurrir a las raíces milenarias de su cultura, sólo es necesario viajar hasta el año 1936, fue entonces cuando una campaña publicitaria los animó a celebrar el día más romántico del año con chocolate y ahora, casi un siglo después, hay toda una tradición al respecto, la fiesta del amor empieza el 14 de febrero y no termina hasta un mes después.

Ceremonia del Té | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Curiosamente son las mujeres las que dan el primer paso regalando chocolate el Día de San Valentín pero, ojo, es un regalo con lenguaje propio: hay hasta 5 tipos de regalos de chocolate y cada uno de ellos tiene un significado diferente, son estos: el Honmeichoco es el de mayor valor sentimental, se trata de un dulce de chocolate preparado en casa por la mujer en cuestión y sólo lo regalará al hombre que ama; el Tomochoko es un regalo más popular y modesto aunque no exento de cariño, es el que entregan las mujeres a sus amigos más queridos; el Famichoko es el chocolate para la familia, el Sweachoco es par alos compañeros de trabajo y el Girichoko, el regalo de menor valor tanto económico como sentimental, es el chocolate que las mujeres regalan a los hombres a los que nos las une una relación afectiva aunque forman parte de su círculo social. De este modo las mujeres, sin decir nada, lo dicen todo (con chocolate) el Día de San Valentín.

Dulces de San Valentín, Tokio | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Si eres mujer y no te acaba de convencer eso de regalar y que no te regalen, no temas, solo retrasa un poco el viaje porque la segunda parte del San Valentín tokiota se celebra justo un mes después, el 14 de marzo, es lo que llaman el White Day y ahí llega el momento de los hombres, es entonces cuando ellos hacen un regalo que debe ser, sí o sí, de color blanco y superar en valor económico al regalo de chocolate entregado por la mujer un mes antes.

Más allá del chocolate y los regalos, Tokio es una ciudad que ofrece planes de lo más románticos para parejas de enamorados, desde la imponente imagen del cruce de Shibuya hasta los baños termales y fuentes naturales pasando por los paseos en barca por el foso Chiyoda, en los alrededores del Palacio Imperial.