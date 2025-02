¿Sabías que a Georgia también se va de semana blanca y a esquiar?

El invierno georgiano es blanco gracias a la nieve que cae en sus montañas en esta época del año, tanto es así que ha pasado ya más de un siglo desde que se inaugurara la primera estación de esquí del país; desde entonces, a principios del S.XX, hasta ahora, los planes de semana blanca y deportes de invierno no han hecho más que crecer y desarrollarse para ofrecernos hoy una propuesta que hará que quieras visitar Georgia, a ser posible, este mismo invierno empezando por su estación de esquí más popular, la de Gudauri.

La de Gudauri es una estación alpina famosa por su nieve suave y por sus imponentes vistas panorámicas, está a 129 kilómetros de Tiflis y a casi 2.200 metros sobre el nivel del mar; es una estación de esquí rodeada de montañas y un de las más recomendadas para gozar del esquí fuera de pista aunque, para disfrutar esta experiencia, es más que recomendable que cuentes con un guía certificado experto en la zona que diseñe una ruta a la medida de tu estado de forma, tu dominio de los esquíes y la previsión meteorológica del día.

Estación de esquí en Georgia | Imagen cortesía de turismo de Georgia

Esta estación de esquí, la de Gudauri, es toda una aventura no solo por sus opciones de esquí fuera de pista, que pueden ser tan propias del turismo de aventura como para que sea necesario el uso de cuerdas para subir alguna cima, sino también porque aquí se practica el heliesquí; son pocos los lugares de Georgia en los que se puede gozar de esta actividad y en particular en Gudauri es muy popular en los primeros meses del año, hasta que llega la primavera con sus deshielos. La única condición para disfrutar de un día de heliesquí en Gudauri es la realización de un curso de preparación para que todo vaya sobre esquíes…

¿Más aventura? Georgia nos la ofrece, concretamente en Goderdzi, de hecho el paso de Goderdzi es uno de los lugares más atractivos el país, por no decir el que más, para los amantes del catski; es verdad que esta zona está bien desarrollada para el turismo y cuenta con una estación de esquí de montaña, hoteles, cafés, restaurantes… pero es condición sine qua non para gozar del catski contar con un guarda experto y con licencia, que no solo está familiarizado con este deporte sino las zonas en la que se va a disfrutar de esta actividad y que conozca bien los riesgos de avalanchas para trazar rutas seguras.

Heliesquí en Georgia | Imagen cortesía de Turismo de Georgia

¿Eres más de rutas de senderismo sobre raquetas de nieve que de grandes aventuras como el esquí fuera de pista, el heliesquí o el catski? Entonces más que Gudauri o Goderdzi querrás conocer Svaneti; y es que las mejores rutas para disfrutar de esta actividad son las que van desde Mestia hasta Mulakhi atravesando un sendero de verano; la ruta comienza en realidad en Kakhiri y pasa por Gvalda, donde podrás maravillarte ante las vistas de los picos de Ushba y Tetnuldi.