¿Sabes de dónde viene el ceviche?

El ceviche pasa por ser una obra maestra culinaria, un básico de la cocina peruana cuyo origen hay que buscarlo en una civilización ancestral que dominaba la costa norte de Perú hace más de 2.000 años, la cultura Moche; esta civilización se desarrolló en los valles Chicama, Moche y Virú, desde el Alto Piura y pasando también por la zona sur de la región de Áncash.

¿Y cómo se les ocurrió a los Moche preparar ceviche? Teniendo en cuenta que eran pescadores, además de orfebres y ceramistas, era inevitable que el pescado tuviera un papel protagonista en su cocina, tan inevitable como que buscaran el modo de marinarlo con otros ingredientes locales para sacar el máximo provecho a los pescados y mariscos que los pescadores Moche traían en sus barcas cada día.

Ceviche | Imagen cortesía de Turismo de Perú (Promperú)

El ceviche es hoy, básicamente, pescado fresco marinado en zumo de limón, ají y cilantro entre otros ingredientes; es un plato frescos de sabor excepcional, con toques salados y picantes pero también dulces; ahora bien, el ceviche no fue siempre así: los Moche cortaban el pescado en trozos y lo marinaban en zumo de tumbo (que es una fruta cítrica tropical), chicha de jora (una bebida fermentada que se preparaba a base de maíz) y hierbas típicas de la zona; no fue hasta la llegada de los españoles (los peruanos ya llevaban alrededor de 1.500 años gozando del ceviche…) cuando se añadió a su preparación la cebolla y el limón, dos ingredientes que hoy son prácticamente indispensables en cualquier ceviche. Ese no fue el único cambio en la receta básica del ceviche aplicados en los últimos años: tras la aportación española llegó la asiática, responsables últimos de la técnica de maceración que se utiliza hasta el día de hoy en la preparación del ceviche.

¿Quieres viajar al origen del ceviche? En ese caso tu destino irrenunciable es la Ruta Moche, un destino que es además uno de los grandes atractivos turísticos del país además de Cuzco o el inolvidable Machu Picchu; recorriendo esta ruta no sólo viajarás en el tiempo dos milenios atrás sino que podrás darte el gusto de disfrutar del auténtico ceviche peruano.