Tristán de Acuña, Santa Elena e Isla Ascensicón son las islas más remotas del océano Atlántico

Son miles las islas que salpican el Océano Atlántico, algunas están en lo que podríamos definir como tierra de nadie (mar de nadie, sería más exacto decir) porque están, literalmente, en medio, a medio camino entre Europa y América ¿islas que están ahí, en ese medio, o cercanas a él? Islandia y las Azores, por ejemplo, están entre las más conocidas.

Siendo cierto que las que están en medio están muy alejadas de la tierra continental (las Azores están a 1.500 kilómetros de Europa y a 2.400 de Norteamérica) no son las más lejanas; las islas atlánticas más alejadas de cualquier tierra continental son otras más pequeñas pero también habitadas:

Tristán de Acuña

Tristan de Acuña | Imagen de Yagerq, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Pasa por ser la isla habitada más remota del mundo y es que está a unos 2.400 kilómetros de las costas sudamericanas y a 2.800 kilómetros de las africanas. Esta pequeña isla no solo es remota por su ubicación sino también por su difícil acceso pues no dispone de aeropuerto, solo se puede llega tren barco y se tarda varios días en llegar; su clima es húmedo y ventoso, también frío, y aunque está habitada son pocos quienes viven aquí, unas 250 personas.

Santa Elena

Fuerte. Santa Elena | Imagen de Peter Neaum, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es una isla casi tan remota como Tristán de Acuña y es que si bien está a menos kilómetros de la costa continental no deja de estar a una larguísima distancia: a 1.900 kilómetros de África (y a 3.300 de Sudamérica). Ante estos datos se entiende muy bien que, después de la escapada que protagonizó Napoleón de la isla de Elba, lo mandaran a Santa Elena… Ahora bien, hoy no es tan remota como lo fue en su día y es que desde 2016 cuenta con un aeropuerto operativo. ¿Habitantes en la actualidad? Unos 4.000.

Isla Ascensión

Atardecer en isla Ascensión | Imagen de Stefan Hunt, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Esta isla atlántica está a 1.600 kilómetros de África y 2.200 de Sudamérica. Su clima es seco y caluroso y está habitada pero no… Se trata en realidad de una importante base aérea, científica y de comunicaciones por lo que sí, aquí vive gente (unas 800 personas) pero solo por trabajo, no hay población local como tal. Es además una isla de gran valor ecológico en la que habitan torturas marinas y no pocas especies de aves.