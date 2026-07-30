La espectacular plaza de Múnich que esconde uno de los episodios más oscuros de la historia de Alemania

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Múnich, donde podemos encontrar un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es la Odeonsplatz, una gran plaza situada en el centro que fue urbanizada a principios del siglo XIX por Leo von Klenze. El nombre se debe a la antigua sala de conciertos, el Odeón, situada en la zona noroeste. Además, esta plaza fue el escenario de un tiroteo con el que se puso fin a la marcha nazi durante el Putsch de Múnich, en 1923.

Odeonsplatz de Múnich, a través de su historia

Su origen se remonta al año 1790, cuando se planteó un proyecto para sustituir la Puerta de Schwabing después de que se demoliesen las murallas de la ciudad. El objetivo no era otro que dotar de mayor monumentalidad al inicio del recorrido que unía la Residencia con el Palacio de Nymphenburg.

En cuanto a la imagen actual de la plaza, empezó a definirse en 1816, cuando Luis I de Baviera, el que fuese príncipe heredero, encargó al arquitecto Leo von Klenze el diseño de toda la Ludwigstraße, así como de la plaza ubicada en el extremo sur. De hecho, fue el Palacio Leuchtenberg el que marcó la línea estética del conjunto. Frente a las propuestas que apostaban por edificios rodeados de jardines, Klenze concibió una plaza urbana cerrada e integrada en el casco antiguo.

Odeonsplatz, en Múnich | Imagen de Wolfgang Rieger, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Con el paso de los años, el proyecto fue evolucionando, hasta tal punto que entre 1840 y 1841 se erigió el Feldherrnhalle, concebido para cerrar la perspectiva de la plaza en el lugar que ocupaba la antigua puerta de Múnich. La ampliación del plan urbanístico hizo que el obelisco previsto acabara instalándose en Karolinenplatz en 1833. Con posterioridad, en 1862, se incorporó la estatua ecuestre de Luis I, situada entre el Palacio Leuchtenberg y el Odeón.

Más allá de la gran importancia arquitectónica, la Odeonsplatz de Múnich ha desempeñado un papel protagonista en la vida pública de la ciudad alemana. A lo largo de los años, ha acogido celebraciones, funerales, desfiles militares y hasta procesiones fúnebres, como la del fallecimiento de Franz Josef Strauss en 1988. Pero no todo queda ahí, puesto que fue escenario de los desfiles de la victoria tras la guerra franco-prusiana de 1871, una tradición cuyo recorrido se conserva en el desfile anual de Oktoberfest.

No podemos dejar de mencionar que la Odeonsplatz también está vinculada a uno de los episodios más duros de Alemania. Y es que, a principios de noviembre de 1923, fue el destino de la marcha organizada por los nazis durante el Putsch de Múnich, que terminó con un enfrentamiento armado en el que hubo muertos. Además, durante el Tercer Reich, este lugar se convirtió en el escenario de ceremonias conmemorativas. En la actualidad, la Odeonsplatz es uno de los principales puntos de encuentro en Múnich.