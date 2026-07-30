Del barro a icono de Oporto: la sorprendente historia del Mercado de Bolhão

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Oporto, donde encontramos un gran número de edificaciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es, precisamente, el emblemático Mercado de Bolhão. Su construcción se caracteriza, entre otras cuestiones, por su monumentalidad, que es propia de la arquitectura neoclásica.

Los vendedores de este Mercado de Bolhão, ubicado en la parroquia de San Ildefonso, en el centro histórico de Oporto, están distribuidos en dos plantas y cuenta con cuatro accesos principales en diferentes niveles. Este lugar, principalmente, está dedicado a la venta de productos frescos, especialmente alimentos. Los vendedores están divididos en secciones especializadas, como son carnicería, verduras, pescadería, frutas y hasta flores.

Mercado do Bolhão | Imagen de Vimacopeca, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que, fuera de este edificio, existen tiendas de otro tipo de productos, como perfumes, ropa o, incluso, cafeterías. Lo que es un hecho es que esta construcción es considerada de interés público desde 2006. Es más, en 2013, fue clasificado como monumento de interés público.

[[h2:Mercado de Bolhão de Oporto, a través de su historia]]

Sus orígenes se remontan a 1839, cuando el Ayuntamiento de la ciudad portuguesa dio el paso de construir un mercado en un terreno donde había un lodazal atravesado por un arroyo. De ahí, precisamente, se tomó el nombre del mercado, puesto que “bolha” es burbuja en portugués.

A principios del siglo XX, se construyó un nuevo mercado fuera de la ciudad, con el fin de asegurar el suministro de alimentos que permitiera el crecimiento de la ciudad portuguesa. En 1910, el reconocido arquitecto Casimiro Barbosa proyectó una edificación de dos alas con la calle de Sá da Bandeira como eje central. Algo que, finalmente, jamás se llegó a ejecutar.

Mercado do Bolhão | Imagen de Maragato1976, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En cuanto al edificio actual, se trata de una impresionante obra de vanguardia en la época por la utilización del hormigón armado, con estructuras metálicas, cantería de granito y cubiertas de madera. Fue construido en 1914 según un proyecto elaborado por Correia da Silva. Como es de esperar, a lo largo de su historia, este Mercado de Bolhão ha sufrido varias reformas. De hecho, en la década de los 40 del pasado siglo, se construyó un piso que conectaba los accesos entre las calles Sá da Bandeira y Alexandre Braga.

En la actualidad, este impresionante y espectacular Mercado de Bolhão se ha convertido, inevitablemente, en uno de los grandes atractivos de Oporto. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta sorprendente y preciosa ciudad portuguesa, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta construcción, tan bonita como peculiar. Estamos verdaderamente convencidos de que te fascinará y, sobre todo, no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Te encantará!