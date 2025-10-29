Rotermann, así es el nuevo barrio de moda de Tallin

Hemos visto en no pocas ciudades como lo que eran zonas industriales ubicadas a las afueras de la urbe se han ido convirtiendo en nuevos barrios como consecuencia del crecimiento de las propias ciudades (¿estás pensando en Tribeca, en Nueva York? Nosotros también…); ahora bien, esa transformación no siempre se ha hecho con el cuidado que han puesto los estonios para transformar Rotermann, un barrio que fue industrial y es hoy un conjunto de antiguas fábricas y almacenes perfectamente rehabilitados manteniendo su esencia pero utilizando materiales del S.XXI como el acero y el cristal.

Claro que su arquitectura no es lo único atractivo de Rotermann sino también su ambiente, algunos de los lugares más de moda en Tallin, restaurantes en particular, están ubicados aquí; además se trata de un barrio de arte urbano en el que podrás disfrutar de reproducciones de Warhol o Basquiat en PoCo, que es un museo de arte pop, o de conocer lo mejor del diseño estonio en otro museo, el Tallinn Design House.

Rotermann | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

La oferta gastronómica de Rotermann merece toda nuestra atención porque son más de una veintena los restaurantes, terrazas y bares de vinos que animan las tardes y veladas estonias en Tallin; lo mejor de esta rica propuesta gastronómica es que es diversa a rabiar en estilos, aquí disfrutarán a lo grande tanto los amantes de la alta cocina (en restaurantes como R14 o Pull) u otros más modernos y actuales como Nomade o FUME. En Rotermann se puede disfrutar también de una animada noche estonia gracias a que aquí hay también bares que ofrecen música en directo o con espacio para DJs además de sofisticadas coctelerías.

Una curiosidad ¿sabes por qué este barrio se llama así, Rotermann? La culpa es de Christian Barthold Rotermann, quien fundó en esta zona, apartada de la ciudad en su día, una fábrica de alcohol y almidón; eso sucedió en 1828 y no se trató de un proyecto personal sino familiar y es que las siguientes generaciones de la familia del señor Rotermann convirtieron aquella primera fábrica en todo un complejo de fábricas de alimentos con sus propios molinos, plantas de vapor y talleres.

Rotermann | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

¿Y cómo llegó a convertirse en un barrio de moda? La cosa se fraguó durante el siglo pasado, las fábricas de este complejo fueron cesando su actividad paulatinamente hasta los años 80, su estado era tal que sirvió incluso como escenario de cine a Andrei Tarkovsky (puedes verlo en la película La Zona); ya en el S.XXI Rotermann empezó a recuperar la actividad cambiando su actividad industrial por la residencial, cuidando con sumo detalle la estética arquitectónica y de diseño de esa transformación ¿resultado? Rotermann es hoy el nuevo barrio de moda de Tallin.