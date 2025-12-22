El muñeco de nieve más grande del mundo: Mide 20 metros de alto y está en esta ciudad

La Navidad se celebra de muchas formas distintas alrededor del mundo. Recientemente, por ejemplo, te contábamos que un Papá Noel buceaba en el acuario más grande América del Sur para celebrarla rodeado de tiburones.

Pero... ¿sabías que una ciudad tiene el muñeco de nieve más grande del mundo? Se encuentra en el Parque Musical Qunli, en la ciudad de Harbin, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China.

Este muñeco de nieve gigante cuenta con 19 metros de altura (un metro más que el del año pasado) y construido a partir de más de 3.500 metros cúbicos de nieve. Su creación comenzó el 4 de diciembre y en total les ha llevado 11 días con el esfuerzo conjunto de 64 escultores y más de 100 trabajadores de la construcción.

En el vídeo que ha publicado la cuenta de @discover_harbin podemos ver como el muñeco de nieve está hecho a la perfección y tiene también su característico sombrero rojo, bufanda roja y botones en forma de corazón.

Además, en la publicación podemos leer que "gracias a la mejor calidad del agua para hacer la nieve y a las técnicas refinadas de tallado, el muñeco de nieve ahora se ve más blanco, más limpio y más duradero, mostrando la artesanía y el encanto perdurable del arte de hielo y nieve de Harbin".