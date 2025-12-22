Estos son los centros comerciales más navideños de Europa

En Navidad quien no ejerce de paje de los Reyes Magos lo hace de elfo de Papá Noel, el caso es que nos encanta ocuparnos de los regalos para estar seguros de no se nos queda nadie sin su obsequio; y por eso, porque en Navidad a todos nos toca hacer algo de magia, en los centros comerciales no se limitan a ofrecernos productos perfectos para regalar sino que se visten todos ellos de Navidad y se convierten en lugares ideales tanto para ir de compras como para disfrutar de esta bonita época del año, ahora bien ¿cuáles son los centros comerciales de Europa y que más y mejor se visten de Navidad?

Galerías Lafayette Haussmann en París

Galerías Lafayette en París | Pixabay

Las emblemáticas Galerías Lafayette de París abren nuestra lista aunque solo sea porque su árbol de Navidad es uno de los más creativos y esperados año tras año. Este centro comercial es además famoso por sus cuidados y decorados escaparates así que se convierte cada mes de diciembre en un enclave imperdible tanto para ir de compras como para disfrutar de un moderno paseo navideño.

Harrods en Londres

Harrods, en Londres | Pixabay

De París nos vamos a Londres porque si hay un centro comercial que es famoso todo el año pero en Navidad más si cabe ese es, sin duda, Harrods, y es que se trata de hecho de algo más que un centro comercial, es todo un emblema navideño londinense con su fachada iluminada y su interior magníficamente decorado.

Selfridges en Londres

Selfridges en Londres | Imagen de Ben Heyes, cortesía de Selfridge's

Seguimos en Londres porque, aunque Harrods se lleve la fama, lo cierto es que Selfridges es también muy popular por su decoración navideña moderna y por los eventos especiales que organizan durante el mes de diciembre, son famosos sus escaparates por creativos y conceptuales, por ser navideños pero de otra manera…

El Corte Inglés de Preciados en Madrid

El Corte Inglés de Preciados, en Madrid | Imagen cortesía de El Corte Inglés

Barriendo para casa tenemos que incluir a El Corte Inglés en esta lista, ahora bien, aunque podríamos señalar al de Castellana, que es además inmenso, nos quedamos con el de Preciados en parte por su ubicación, está en una zona muy de compras y muy de Navidad (junto a la Plaza de Sol, su árbol de Navidad, su espectáculo luminoso, el reloj de las campanadas, el famoso Cortylandia…) y este año dedica su fachada a los tres Reyes Magos, razón de más para acercarnos a verlo al caer la tarde.

Galería Vittorio Emanuele II en Milán

Galería Vittorio Emanuele II en Navidad, Milán | Pixabay

Si un centro comercial en Italia que destaca sobre los demás, ese es siempre la Galería Vittorio Emanuele II de Milán; se trata de un centro comercial histórico que destaca por su elegante decoración navideña, el ambiente aquí es sofisticado (por no decir lujoso, que también), tanto es así que su árbol de Navidad luce patrocinado por firmas de lujo.

KaDeWe en Berlín

KaDeWe, en Berlín | Pixabay

Cerramos nuestra lista en Berlín porque el KaDeWe no es solo un centro comercial grande y famoso en toda Europa, que lo es, sino que durante esta época del año, las semanas previas a la Navidad y la Navidad misma, luce la clásica decoración navideña alemana y en su interior instala un auténtico mercado gourmet de Navidad que sabe precisamente a eso, a Navidad…