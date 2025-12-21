Lugares británicos, más allá de Londres o Edimburgo, que te encantará visitar en invierno

Londres es un estupendo destino de Navidad pero a nosotros nos gusta más en en enero, cuando sus rebajas son de escándalo; qué decir de Edimburgo, aquí lo de la blanca (y fría) Navidad es cierto y eso sin dejar de ser una Navidad urbanita y luminosa… Ahora bien, hay otros lugares británicos que resultan atractivos a rabiar en invierno (no digamos en Navidad…), a continuación te recomendamos algunos de nuestros favoritos.

Bath, la ciudad termal por excelencia

Bath, Reino Unido | Pixabay

Los amantes de la historia gozarán a lo grande de esta localidad británica, también los amantes de la literatura y por supuesto, más incluso que todos ellos, los enamorados del turismo termal; si a la arquitectura georgiana y las temas naturales les sumamos la decoración navideña y el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen resultará difícil que no nos entren una ganas locas de visitar Bath antes de que acabe el año.

York, luces de Navidad en calles medievales

York | Pixabay

York es una localidad tan famosa por su catedral como sus pubs con chimenea y sus cafeterías tradicionales, por su mercado navideño, su festival de Navidad y, por supuesto, su diseño y arquitectura de ciudad medieval.

Cotswolds ¿cuándo no es buena idea visitar Bibury?

Cotswolds | Pixabay

En primavera por las flores, en invierno por si nieva y el resto del año porque sí, porque la belleza de los paisajes y pueblos de los Cotswolds es siempre deslumbrante: las colinas al fondo salpicadas por cabañas de piedra, casas históricas, pubs rurales, ambiente tranquilo y acogedor ¡cómo no va a gustarnos Bibury, por ejemplo, que es el lugar más fotografiado de los Cotswolds, para disfrutar de una escapada de invierno?

Isla de Skye, ambiente nórdico y whisky escocés

Isla de Skye | Pixabay

En Escocia no sólo Edimburgo es una gran idea en invierno, también Inverness y las Highlands cubiertas de nieve y con el Lago Ness cerca para poner un toque de misterio pero nosotros nos quedamos con una isla, la de Skye, porque su ambiente es dramático y muy nórdico, por sus cascadas, sus acantilados, sus montañas nevadas… y sus destilerías, que es zona de whisky escocés.

Cardiff, en el corazón de Gales

Cardiff, en Gales | Pixabay

Si no quieres alejarte demasiado del mundanal ruido, Cardiff te parecerá un gran destino de invierno porque ofrece todas las comodidades de una localidad importante, un ambiente navideño de lo más acogedor y es, además, un punto de partida (por no decir perfecto cuartel de operaciones) para conocer toda la zona del sur de Gales.

Whitby, Reino Unido | Pixabay

¿Más lugares británicos que merecen una visita en invierno? ¡Vaya si los hay! Haworth, el pueblo de las hermanas Brönte o Whitby, el lugar en el que desembarcó Drácula a su llegada a Inglaterra, son dos de ellos, también Rye, que pasa por ser uno de los pueblos británicos más bonitos en invierno o el histórico pueblo escocés de St Andrews.