Monumento a Perpetuidad: la curiosa historia que esconde el cementerio viejo de Paysandú

Es el momento perfecto para poner rumbo a Uruguay, concretamente hasta la ciudad de Paysandú. Allí nos topamos con un sinfín de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el Monumento a Perpetuidad.

También conocido como “Cementerio Viejo”, se trata de un antiguo cementerio público que está en desuso desde 1881. A pesar de todo, debido a su importancia histórica, artística y arquitectónica, en 2004 fue declarado Monumento Histórico Nacional. ¡Y no es para menos!

Monumento a Perpetuidad de Paysandú, a través de su historia

El predio que ocupa en la actualidad este lugar inicia sus prácticas funerarias en 1835 hasta, aproximadamente, 1853. Por aquel entonces, se oficializa como Cementerio Público, con la firme intención de sustituir el antiguo camposanto en el área que ocupaba la parroquia de Paysandú.

La capilla es de estilo neoclásico con ciertos elementos neogóticos y se erigió en el año 1858 bajo la dirección de Francisco Poncini, su maestro de obras, aunque fue consagrada en 1861 y posteriormente reformada en 1908. Hay que mencionar que Poncini dirigió la construcción de otras edificaciones importantes de esta ciudad uruguaya, como es el caso de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, así como laCasa de Félix Horta, el Teatro Florencio Sánchez o, incluso, el cementerio nuevo. Es más, tanto Francisco como su hermano Bernardo Poncini, dirigieron la construcción del Panteón Nacional en el cementerio Central de Montevideo.

Cementerio Viejo, foto tomada desde la puerta de entrada | Imagen de Mverocai, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como consecuencia de su céntrica ubicación, a mediados de octubre de 1867, la Junta Económico-Administrativa de la ciudad ordenó el cierre de este cementerio por motivos de salubridad pública, pero también en beneficio del desarrollo urbano de Paysandú. Para sustituirlo, convocó a propuestas para erigir otro cementerio.

En noviembre de ese mismo año escogieron la de Francisco Poncini para llevar a cabo la construcción a poco más de 3 kilómetros del centro urbano. Un lugar que, en la actualidad, se conoce como Cementerio Central. Por cuenta de la Junta, los restos se trasladaron de un camposanto a otro en una ceremonia pública que se llevó a cabo en un día de difuntos.

En 1881, a iniciativa del filántropo Luis Galán y Rocha, quien presidió la Junta Económico-Administrativa desde 1866, este antiguo cementerio fue declarado Monumento Público Departamental a Perpetuidad. Pero no todo quedó ahí, puesto que también quiso donar el asilo que, con posterioridad, se convirtió en el hospital de Paysandú. Por aquel entonces, este lugar ya era conocido como el “cementerio viejo” de la ciudad.

No podemos dejar de mencionar que, en el año 1887, encargó a José M. Guerrin la tarea de planificar y ejecutar un paseo jardín en el cementerio, como las modernas necrópolis europeas que datan de la segunda mitad del siglo XIX. Para poder hacerlo posible, se importaron diversas esculturas y materiales, especialmente de Italia. A finales de enero de 2004, este Monumento a Perpetuidad de Paysandú fue declarado Monumento Histórico Nacional.