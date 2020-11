La Rinconada, el pueblo más alto del mundo

La Rinconada es una ciudad ubicada en los Andes peruanos famosa por ser la localidad habitada más alta del mundo: está a 5.300 metros de altitud; y por si la altura fuera poco mal, el clima de La Rinconada es también duro: la temperatura máxima apenas ronda los 10 grados en verano y las noches de invierno son siempre gélidas, bajo cero; ¿y a santo de qué subió nadie a vivir tan cerca del cielo? la respuesta está en las minas de oro que hay en esta zona de Perú; la vida en esta localidad no es nada fácil y la mayor parte de sus habitantes malviven de un sueño, el de encontrar oro.

La vida en esta ciudad no es fácil porque, además, incrementó su población hasta casi triplicarla cuando la crisis a finales del siglo pasado y principios de este dejó a muchos peruanos sin medios para ganarse la vida, la ciudad creció sin orden ni concierto, sin servicios ni infraestructura, lo cierto es que muchas de las viviendas de La Rinconada son poco más que chabolas. Si la ciudad no es fácil el trabajo en la mina lo es menos todavía, una curiosidad: por aquello de la superstición, todos los mineros son hombres, no es cuestión de machismo, dicen (aunque eso es lo que subyace en este tipo de supersticiones) sino de mal fario, las mujeres en la mina atraen a la mala suerte.

Región Janca (zona de nieves perpetuas donde está La Rinconada) | Imagen de Edubucher en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Además el modo de trabajo en las minas es en sí mismo una cuestión de suerte, los mineros no reciben un sueldo sino que varios días al mes (unos cinco) pueden quedarse lo que saquen de ella; hay meses buenos, meses no tan buenos y meses incluso que bien podría llevárselos el diablo porque trabajan gratis...

Las calles de La Rinconada son un vertedero porque aquí ya no es que no haya servicios de limpieza, es que no hay infraestructura alguna, las únicas que funcionan con cierta normalidad son la telefonía móvil y el transporte porque, aunque muchos de los mineros que se juegan la vida buscando ese golpe de suerte que los saque de la pobreza viven aquí, otros muchos llegan de localidades relativamente cercanas en las que la vida no es tan dura como en La Rinconada.

Lago Suches, uno de los lagos de la Cordillera Apolobamba | Imagen de Rojk en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Son pocos los turistas que suben hasta La Rinconada y no lo hacen para buscar oro sino por curiosidad o solo por plantar sus pies en la localidad habitada más alta del mundo; en todo caso esta zona de los Alpes peruanos tiene también sus atractivos; se pueden visitar algunos de los socavones de los que los mineros extraen piedra en busca de oro pero es una zona peligrosa, apta más para el trekking que para darse un paseo; también está relativamente cerca la cumbre del Nevado de Ananea, el pico más alto de la cordillera de Apolobamba, La Rinconada está en sus faldas a 5.300 metros y el pico apenas supera los 5.800; al sur de la localidad está la Laguna de la Rinconada que si bien cuenta con una biodiversidad interesante, su naturaleza, como la de toda la zona, está amenazada por el desarrollo de las actividades mineras.

No es un lugar para vivir, tampoco para visitar pero son miles los peruanos que buscan aquí fortuna, en la ciudad más alta del mundo que sorprende por su pobreza y por su falta de infraestructuras... junto a una mina de oro.