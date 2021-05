Rincón de Guayabitos e Isla del Coral, México paradisíaco y casi desconocido

Teniendo en cuenta que el verano pasado fue algo así como un verano perdido porque se trató para muchos de un verano sin playa ni mar, cabe que ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel y comienza a abrirse de nuevo el mundo al turismo, estés pensando en regalarte un gran viaje ¿el Caribe? ¿Maldivas? ¿Brisbane? ¿Costa Rica? ¿Cuba? ¿Cancún? las opciones son tantas como grande y hermoso es el mundo pero, puestos a quedarnos solo con una ¿por qué no elegir un lugar paradisíaco y no demasiado popular? (no al menos todavía...), nos referimos al pueblo de Rincón de Guayabitos, en el Pacífico mexicano.

Rincón de Guayabitos | Imagen cortesía de Turismo de Rivieran Nayarit

Hay un dato que conseguirá por sí solo que te mueras por visitar Rincón de Guayabitos: su bahía, que parece una inmensa piscina natural, con una playa de dos kilómetros de largo y treinta metros de ancho; es la bahía de Jaltemba, una gran balsa de mar famosa por su playa porque se trata de un arenal enorme de escasa profundidad y un profundo y atractivo color turquesa; es una playa tan bella, grande y segura que se ha covertido en el destino favorito de muchas familias y es que ¿quién nos disfrutaría con total tranquilidad de una gran piscina poco profunda incluso con niños?

Rincón de Guayabitos | Imagen cortesía de Turismo de Rivieran Nayarit

Además en esta paradisíaca bahía se pueden practicar deportes acuáticos, desde la pesca deportivo a la vela o el surf pasando por el buceo y el esnorquel, ¿quieres tratar de ver ballenas o delfines? también es posible, incluso lobos marinos puedes llegar a ver en Rincón de Guayabitos, un pueblo en el que no tendrás que preocuparte por el alojamiento, hay opciones para elegir, desde hoteles de lujo con la opción 'todo incluido' a pequeños y coquetos hoteles boutique a pie de playa.

Isla del Coral | Imagen cortesía de Turismo de Rivieran Nayarit

Pero eso no es todo, muy cerca de Rincón de Guayabitos hay una isla que no te puedes perder: Isla del Coral; no es la única isla de la zona pero sí la más destacada porque en sus aguas descubrirás todo un acuario natural, es de hecho una zona natural protegida que no está en absoluto masificada; disfrutarás de estampas bellísimas protagonizadas por peces de colores, mantas marinas y caballitos de mar; y eso solo en el mar porque la fauna y la flora de esta pequeña isla es también magnífica, tanto que que Isla del Coral es un destino especialmente recomendado para quienes no solo disfrutan del esnorquel sino también del avistamiento de aves.

