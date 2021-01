Esta es la historia de Sidi Bou Said, uno de los pueblos más bellos de todo el Mediterráneo

La historia de Sidi Bou Said es milenaria aunque ciertamente esta localidad no respondía al nombre que tiene actualmente hasta el S.XIII, fue entonces cuando vivió aquí un sabio religioso de nombre Sidi Bou Said, la localidad lleva desde entonces su nombre en honor al sabio santo; ¿y antes de esto? originalmente se cree que fue un asentamiento fenicio al que llegaron después los griegos, los romanos y también los turcos, dicen que el general cartaginés Anibal (sí, aquel al que incluso sus enemigos consideraban el padre de la estrategia en tiempos de guerra) vivió una temporada en este bello pueblo tunecino.

Sidi Bou Said | Imagen de Kassus en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Sid Bou Said se convirtió también en el lugar de acogida de los musulmanes expulsados de Al-Ándalus que encontraron en el norte de África en general y en particular en esta localidad, un nuevo hogar así que si cuando visites Sidi Bou Said recuerdas a los pueblos blancos andaluces y al arquitectura andalusí en general ya sabes por qué.

Ya en el S.XIX Sidi Bou Said se convirtió en lugar de asueto, descanso y veraneo para lo más granado de la sociedad tunecina, después llegó hasta allí Rodolphe d’Erlanger, un barón franco-británico que se enamoró del lugar y se construyó un palacio; es a él a quien Sidi Bou Said debe su conservación en blanco y azul porque fue él quien promovió la aprobación del decreto de agosto de 1915 según el cual todas las casas de la localidad deben mantenerse pintadas en blanco y azul.

Sidi Bou Said | Pixabay

Este bello y elegante pueblo tunecino con vistas al mar enamoró a gentes como Oscar Wilde o Le Corbusier, Sartre, Simone de Beauvoir… todos ellos visitaron el Café des Nattes, el más popular de la localidad, también llamado Café de las Esteras por estar decorado con ellas y lugar de visita ineludible en Sid Bou Said, nadie se marcha de este bello rincón tunecino sin disfrutar aquí de un rico té con piñones.

Sidi Bou Said | Pixabay

Hoy Sid Bou Said es uno de los enclaves turísticos más importantes de Túnez y no hay ruta que recorra el país no haga escala aquí, a 20 kilómetros de Túnez capital y muy cerca de la ciudad histórica de Cartago.