¿Sabes cuáles son los mejores lugares del mundo para comprar joyas?

Un diamante es para siempre cantaban los chicos de El Norte, pero lo cierto es que los amantes de las joyas saben que no solo los diamantes son para siempre, también otras piedras preciosas como las esmeraldas o los rubíes, por ejemplo, y por supuesto el oro, el oro también es para siempre… ¿Eres un amante de las joyas? ¿Necesitas comprar una joya para regalar y celebrar con ella un momento único e inolvidable? Si es así seguro que ya sabes que los mismos lugares que son estupendos para comprar moda suelen serlo para comprar complementos como las joyas pero lo cierto es que, además, hay lugares especializados en las joyas y vamos a desvelarte cuáles son empezando, eso sí, por los lugares comunes:

Quinta Avenida, Nueva York | Pixabay

Nueva York, en Estados Unidos

Seguro que no te sorprende que Nueva York encabece esta lista, no podía ser de otro modo tratándose de la ciudad de ‘Breakfast at Tiffany’s’ (Desayuno con diamantes); claro que en Nueva York no solo está la boutique más famosa de una de las firmas de joyas más famosas del mundo sino también de otras firmas de primer nivel joyero; la Quinta Avenida es un lugar ideal para ir de compras, también para comprar joyas.

Place Vendôme, París | Imagen de Yair Haklai en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

París, en Francia

La Place Vendôme es la epítome del lujo y el diseño, allí está Chanel, con sus joyas, entre otras muchas firmas de ese nivel sino superior, tanto es así que son de fama mundial las boutiques de alta joyería ubicadas en este famoso rincón parisino.

Boutique de Tiffany's en Bond Street, Londres | Imagen de Dickbauch en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 Deed Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Londres, en Inglaterra (Reino Unido)

¿Recuerdas las calle que recorría la Señora Dallaway en la famosa novela londinense de Virginia Woolf del mismo nombre? Pues ahí, en esa calle en la que no hay solo floristerías sino también tiendas de todo tipo, también joyerías, es donde tendrás que ir en Londres si quieres comprar joyas, hablamos de Bond Street (sí, sí, también en Mayfair…).

Tiendas en Ponte Vecchio, Florencia | Pixabay

Florencia, en Italia

Nos alejamos un paso de la alta joyería clásica para ahondar en la artesanía más delicada y bella y Florencia es el lugar ideal para buscar este tipo de joyerías que, sin ser de firma, ofrecen un producto de alta calidad único y muy exclusivo.

Escaparate de joyería dubaití | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Dubái, en Emiratos Árabes Unidos

Dubái es la epítome del lujo en todos los sentidos imaginables, desde sus hoteles de escándalo a sus tiendas y, entre ellas, las joyerías: las hay clásicas, otras modernas y vanguardistas y otras de estilo más oriental, es imposible que no encuentres allí la joya que buscas.

Hong Kong | Pixabay

Hong Kong

Hong Kong es un gran centro comercial de talla mundial como de talla mundial son las joyas que podrás adquirir en este pequeño territorio asiático, aquí encontrarás piezas únicas, elegantes, originales y de alta joyería.

Jaipur | Pixabay

Jaipur, en la India

Jaipur no solo es famosa por ser la Ciudad Rosa sino también por su importante industria joyera: aquí se trabaja el oro y también la plata, se engastan piedras preciosas y, en general, artículos propios de la joyería tradicional.

Centro Comercial en Bangkok | Pixabay

Bangkok, en Tailandia

Cerramos nuestra lista en Tailandia porque el mercado de gemas y joyas de Bangkok es de fama internacional, aquí podrás hacerte con piedras preciosas y y piezas de alta joyería a precios muy competitivos (lo cual no es decir poca cosa hablando de un producto de lujo como son las joyas).

Panorámica de Estambul | Pixabay

Estambul, en Turquía

El Gran Bazar de Estambul es uno de los mercados más antiguos y famosos del mundo, un mercado que nos ofrece todo tipo de productos entre los que no faltan las joyas turcas, piezas de oro y plata con piedras preciosas engastadas.

Zona de compras en Ámsterdam | Pixabay

Ámsterdam, en Países Bajos

Cerramos nuestra lista hablando de nuevo de diamantes y los más famosos del mundo tanto por su talla como por su calidad los encontramos aquí, en Ámsterdam, en joyerías especializadas en esta piedra preciosa.