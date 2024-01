Lo que no te puedes perder en Rotterdam en 2024

Rotterdam es una ciudad con mucha historia, es la segunda más grande de Países Bajos y su puerto es el más importante de Europa, de hecho el puerto de Rotterdam es el segundo más grande del mundo tras el de Singapur; es una ciudad vital que renació tras los destrozos que sufrió durante la II Guerra Mundial y que año a año sorprende con sus novedades.

Si viajas a Rotterdam por primera vez hay lugares que no puedes dejar de visitar: el Ayuntamiento de la ciudad, uno de los pocos edificios históricos que no fueron destruidos durante la II Guerra Mundial, la Catedral de San Lorenzo, que si bien sufrió un bombardeo en 1940, fue perfecta y magníficamente restaurada, el Markthal, tan famoso por su espectacular estructura como por su mercado y, muy cerca de este edificio, las no menos famosas y curiosas casas cubo; el puerto antiguo y el moderno, los puentes que unen lo que el río Mosa divide… Eso así, en general y para empezar pero es que, además, en 2024 Rotterdam llega con una agenda notable:

Casas cubo. Rotterdam | Pixabay

Del 31 de enero y hasta el 4 de febrero la ciudad celebra su Semana del Arte y, ya en junio, el Mes de la Arquitectura; ¿más arte? El que nos ofrecen las exposiciones de la Kunsthal a lo largo y ancho del año.

Rotterdam es una ciudad creativa e innovadora para la que el agua es esencial y no solo por la importancia de su puerto o por el río que la cruza, el Mosa, sino porque el 23% de su territorio está cubierto de agua; ese vínculo tan íntimo con el agua hace que sean posibles proyectos aparentemente tan locos como el de surfear la ciudad en lugar de pasearla… No es un decir, en 2024 Rotterdam contará con el primer surf urbano, un lugar con olas de altura ajustable en el que gozar del verano europeo tanto surfeando como practicando bodyboard y kayak: será en verano y en un canal del centro de Rotterdam.

Entre las novedades de Rotterdam en 2024 destacan inauguraciones como la de The Usual, un nuevo concepto hotelero que busca reducir al máximo su impacto medioambiental o Portlantis, un edificio singular que funcionará como centro de información portuaria.

Puentes. Rotterdam | Pixabay

¿Más proyectos innovadores y sostenibles? Keilehaven, que transformará las orillas de más de 70 kilómetros de muelles rocosos en oasis verdes convirtiendo los canales en parques acuáticos; Hofbogenpark, un proyecto de lo más natural y ambicioso que se propone conseguir que todos los habitantes de Rotterdam tengan un parque o zona verde a menos de 15 minutos de su casa; y Sawa, que es el edificio más saludable de Países Bajos porque responde a un nuevo estándar ecológico al integrar espacios verdes en su estructura.