Lo que no te puedes perder del Barrio Europeo de Bruselas

En el Barrio Europeo de Bruselas conviven unas 100.000 personas de decenas de nacionalidades diferentes, es un barrio vital y elegante, con sus zonas verdes, sus museos, sus edificios históricos pero ¿cuáles son los lugares que no debes dejar de visitar? Probablemente sean más de los que imaginas, te desvelamos algunos.

¿Cómo no empezar por el Parlamento Europeo? Es el corazón político de Europa, el lugar donde se tomas las decisiones más importantes y también el hogar de más de 380 obras de arte; no olvides revisar las fechas disponibles para visitarlo porque no siempre se puede acceder (puedes hacerlo en la web europarl.europa.eu/visiting); ¿quieres saberlo todo del Parlamente Europeo antes de visitarlo? Acércate entonces en primer lugar la Plaza Luxemburgo y visita el Parlamentarium, es un lugar 100% tecnológico donde te lo contarán todo, hay visitas en 24 idiomas y un recorrido especial para niños de entre 8 y 14 años.

Edificio Europa | Imagen cortesía de Visit Brussels

El del Parlamento Europeo no es el único edificio que te sorprenderá en Bruselas, el edificio Europa -Bátiment Europa- que es la sede principal del Consejo Europeo y de la UE es uno d elos más impresionantes por su arquitectura, además se ilumina por la noche y nos regala una estupenda estampa; si quieres visitarlo podrás hacerlo pero tendrás que asegurarte de reservar tu visita al menos con tres días de antelación (pudes hacerlo en consilium.europa.eu). Otro de los edificios imperdibles del Barrio Europeo de Bruselas es la Casa de la Historia de Europa -Maison de L'Histoire Eurpèenne-, se trata de un espectacular edificio de estilo arte déco en el que se exhiben objetos y documentos de los 27 estados mienbros de la Unión y en el que se celebran también exposiciones temporales y también se organizan actividades especiales para niños; está en el Parque Leopoldo -Parc Léopold- lo que nos lleva a los parques de este barrio de Bruselas.

European Parliament | Imagen de Sophie Voituron, cortesía de visit.brussels

El Parc Léopold -Parque Léopold- es un esplendoroso jardín y un parque arquitectónico, aquí no está solo la Casa de la Historia de Europa, tambioén la biblioteca Solvay y el Museo de Ciencias Naturales; otro parque de visita obligada es el Parque del Cincuentenario -Parc du Cinquanteniare- un parque creado para celebrar el 50 aniversario de la independencia de Bélgica en el que descubrirás algunos museos como el Museo Real del Ejército a través del qu ese accede al Arco del Triunfo.

Maison Saint Cyr | Imagen cortesía de Visit Brussels

Además al lado del Parque del Cincuentenario descubrirás las residencias art nouveau de las plazas Ambriorix y Marie-José que están a su vez muy cerca del centro interactivo Expeirence Europe de la Comisión Europea y también del edificio Barlaymont ¿más edificios frente a los que maravillarte? Los del Consejo Europeo denominados Juste Lips, Europa y Lex y también el edificio Jacques Delors.

¿Te has perdido ya? ¿Te has hecho un lío de edificios, parques, museos...? Si quieres ir sobre seguro puedes reservar un daily tour del Barrio Europeo o, si lo prefueres disfrutar de un recorrido por la zona en un Citroën 2CV o, si lo tuyo es el deporte, recorrer el Barrio Europeo acompañado por un entrenador deportivo en una sesión de jogging turístico (sightjogging).

...

También te puede interesar...

El truco de una azafata para volar en primera clase sin pagar más que se ha hecho viral en Tik Tok