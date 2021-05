5 ciudades en las que aprender inglés disfrutando de un largo y cálido verano

Vivir en la España mediterránea, o incluso en la cantábrica o en la atlántica, y poner rumbo a Dublín, Manchester o no digamos ya Edimburgo da, como poco, pereza ¡con las ganas que tenemos de sol, playa y calor! Pues bien, no es necesario que te castigues sin verano, menos aún tras el triste y restringido, cuando no confinado, que nos tocó sufrir en 2020 pero tampoco es necesario que retrases un año más esa estancia de un mes o dos (aunque lo ideal sería tres) para salvar el verano sin salir de Europa, puedes vivir un verano de escándalo si eliges alguna de estas ciudades:

Margate | Pixabay

Margate

Es un pueblo con mucho encanto, está a poco más de hora y media de Londres en tren y a media hora larga de Dover o una hora de Folkstone, desde donde puedes cruzar al continente; se trata de un pueblo muy animado en verano, famoso por su playa, por sus cafés y sus tiendas retro, también por sus hoteles boutique, su paseo marítimo y por su parque de atracciones Dreamland, donde podrás disfrutar de una de las montañas rusas de madera más antiguas de Inglaterra.

Eastbourne | Pixabay

Eastbourne

No es tan animado como Margate ni tampoco como Brighton, del que hablaremos a continuación, pero es un coqueto pueblo con playa, paseo marítimo, un pier y una Torre de los Deseos (Wish Tower), es al verano de Inglaterra lo que cualquier pueblo Mediterráneo al verano español y cuenta con una gran ventaja sobre otros pueblos de este estilo, está a tiro de piedra de Brighton.

Brighton | Pixabay

Brighton

Si Valencia es la playa de Madrid, Brighton es la de Londres y lo mejor es que este estupendo pueblo no solo ofrece este atractivo sino muchos más: un Pier de fama internacional, una zona de compras, The Lanes, en la que te encantará perderte, un casco histórico de elegante arquitectura y ambiente, mucho ambiente incluso por la noche, es el pueblo de vacaciones de verano inglés por excelencia.

Eso sí, ten en cuenta que tanto la playa de Eastbourne como la de Brighton son de piedras.

Bournemouth | Pixabay

Bournemouth

Esta localidad inglesa es famosa por su playa de casi 8 kilómetros de largo, ese es el gran atractivo de una ciudad que como además está a solo un par de horas de Londres, disfruta de un gran ambiente de surf y verano.

Eso viajando a la patria chica del inglés, a Inglaterra, y quedándonos en el sur de la isla, donde el clima y las playas son mejores, eso sí procura organizar tu viaje para junio o julio porque en agosto el clima empieza a parecerse más al de nuestro otoño que al de un cálido verano.

¿Quieres más calor? sin salir de Europa tienes otra muy buena opción para aprender inglés y disfrutar de un clima de verano mediterráneo...

Malta | Pixabay

La Valeta

No es la primera vez que lo comentamos y no será la última porque cada vez son más quienes descubren que sobran las razones para visitar Malta y aprender inglés es, sin duda, una de ellas; en la capital del archipiélago tienes todo lo que puedes necesitar para disfrutar de un magnífico viaje de estudios...

