Pont Neuf: historia del puente más antiguo de Toulouse

No es ningún secreto que Toulouse, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ciudades que más turistas recibe en cuanto a ciudades francesas se refiere. Y siendo honestos, no es para menos. Cada rincón es especial y está repleto de historia. Si eres de los que está pensando en conocer este lugar, ten por seguro que no deja absolutamente indiferente a nadie.

Uno de los elementos arquitectónicos que hay en Toulouse y llaman poderosamente la atención es el Pont Neuf. Debemos tener en cuenta que, entre otras características, es el más antiguo de la ciudad. Originariamente, se utilizaba para poder entrar a la ciudad, por lo que une a la perfección el casco antiguo con el precioso barrio de Cours Dillon.

Una de las cuestiones que más llama la atención del conocido como Pont Neuf es su estructura, donde destaca un imponente ladrillo rojo. Este puente, junto al Capitole, se ha convertido en un auténtico símbolo de la ciudad de Toulouse. Y siendo honestos, no es para menos. ¡Es sencillamente espectacular!

Pont Neuf | Imagen de Jeanda en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Sobre todo porque su forma es realmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un puente. De hecho, se puede decir que es verdaderamente distintiva, algo por lo que llama poderosamente la atención. Es más, no podemos dejar de mencionar uno de sus elementos más impactantes. Estamos hablando, cómo no, de esos pilares cuya base tiene forma de picos.

No podemos olvidar el diseño de las aberturas entre los arcos, ya que fueron diseñadas con un fin muy concreto: soportar las continuas crecidas del río que atraviesa la ciudad. Esta decisión se tomó por el grave incidente que sufrió el antiguo puente de Daurade. Por lo tanto, era algo que había que hacer para evitar que la historia se volviese a repetir. Algunos restos de este mencionado puente se pueden encontrar a tan solo unos metros del Pont Neuf.

El Pont Neuf de Toulouse, a través de su historia

La construcción de este impactante puente se inició en el año 1544, pero las obras no terminaron hasta 1632. Y todo por una irrupción marcada por las conocidas Guerras de la Religión.

En cuanto al diseño y la idea que se quiso reflejar, tiene unos autores: los Capitouls. En un principio, ellos fueron los que ordenaron a su vez la construcción de un impactante arco del triunfo. Un elemento que cuyo proyecto estuvo a cargo de Jules Hardouin Mansart y quedó completamente destruido en el año 1860.

