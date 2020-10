Toulouse: 5 razones por las que no puedes perderte esta ciudad

Toulouse se ha convertido en una de las ciudades francesas con más encanto del mundo. A pesar de no ser París o Lyon, Toulouse poco a poco ha ido cogiendo más notoriedad en cuanto a turismo se refiere. Siendo honestos, no es para menos. ¡Es sencillamente preciosa a cada paso que das!

Esta ciudad cuenta con una historia y una cultura peculiar y espectacular. Por ese mismo motivo, te queremos ofrecer una serie de razones por las cuales no puedes perderte nada de esta ciudad. Estamos absolutamente convencidos de que, una vez la visites, querrás ir una y otra vez.

Basílica de San Sernín | Imagen de Didier Descouens, en wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Descubre la Basílica de San Sernín

Si eres un apasionado del arte, debes conocer este templo cristiano. La conocida como Basílica de San Sernín es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ya que, entre otras cosas, forma parte del Camino de Santiago francés. Estamos ante la iglesia románica más grande de toda Europa y, por si fuera poco, en su interior se encuentra enterrado San Saturnino. Él es el patrón de Toulouse.

Paso junto al río Garona | Imagen de Kimon Berlin en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Un paso junto al río Garona al atardecer

Es uno de los planes indispensables si quieres visitar esta ciudad francesa. Junto al río Garona encontrarás lugares de lo más interesantes como son la Basílica de la Daurade hasta el Hôtel-Dieu Saint Jacques. Este último era un hospital, y ahora es utilizado como albergue del Camino de Santiago. Lo mejor de este paseo a orillas del río son las vistas: Esos muelles, torres, plazas, cúpulas de diversas iglesias… Y si lo haces al atardecer, ¡ya es absolutamente mágico!

Picasso en Touluse | Imagen de Didier Descouens en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Disfruta de grandes obras de Picasso

Una de las mansiones más espectaculares de Toulouse es el conocido Hotel d’Assezat. Este lugar correspondió a una de las casas privadas más increíbles de la ciudad ahora es uno de los museos más prestigiosos de Francia. Estamos hablando de la Fundación Bemberg. Merece mucho la pena ir, entre otras cosas, por ver el espectacular interior de la vivienda. Por supuesto, tampoco debemos olvidar las colecciones que se encuentran en este lugar. En sus paredes se cuelgan cuadros, entre otros artistas, de Picasso.

Convento de los Jacobinos | Imagen de Pom en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Encontrarás la palmera tolosana?

Si vas a Toulouse, es de visita obligada encontrar dónde estaba el famoso “árbol” de la ciudad. Tienes que llegar hasta el Convento de los Jacobinos para poder ver esa palmera de piedra que encontrarás en el interior de la iglesia de este lugar. Eso sí, hasta que uno no entra en el mismo convento y llega a su ábside no es capaz de encontrarlo. Tiene una belleza y una luz especial, gracias a esas altas vidrieras que rodean la iglesia.

Vinos en Touluse | Pxhere

¿Quieres beber el mejor vino del mundo?

Y no es ninguna broma, ya que Le 5 Wine Bar ha recibido numerosos galardones para hacer tal afirmación. Entre los más prestigiosos está el de “mejor bar de vinos del mundo”. En este lugar podrás llegar a degustar hasta 500 vinos diferentes, servidos por entendidos que no dudarán en explicarte todo lo necesario para que tu experiencia sea única. En el sótano, de botellas de vino y paredes de ladrillo, podrás disfrutar de una cata con diversas tapas. Si estás dispuesto a visitar este lugar, debes tener en cuenta que tienes que hacer una reserva para así no quedarte con las ganas.