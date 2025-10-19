Pluckley, el pueblo inglés de los 12 fantasmas

Pluckley es un pueblo que sorprende a primera vista porque parece salido de un libro de Dickens, se trata de un pueblo de evocación victoriana por sus casas con tejados a dos aguas, sus setos y jardines bien cuidados, su iglesia de piedra y la campiña inglesa que lo rodea; ahora bien, más allá de esta bucólica imagen, Pluckley es un pueblo de historia legendaria y fantasmal, tanto es así que sus famosos fantasmas superan la docena… ¿los más célebres? Los que te presentamos a continuación:

Iglesia de St. Nicholas | Stephen Nunney / Saint Nicholas Church, Pluckley

El maestro emparedado

Cuentan que, tras la I Guerra Mundial, un maestro de escuela de Pluckley fue encontrado ahorcado; al parecer se había suicidado al no soportar las noticias que le llegaban del frente, noticias que tenían que ver con la muerte de no pocos de sus alumnos durante la contienda. Pues bien, según una de las leyendas locales, se pueden escuchar golpes y susurros durante la noche, como si el espíritu del maestro habitase todavía en las paredes de aquel lugar.

La Dama Roja y la Dama Blanca

Estas dos damas están relacionada con la iglesia de St. Nicholas, la Dama Roja es el espectro de una mujer enterrada en un ataúd de plomo en el panteón Dering, recibe ese nombre, Dama Roja, porque vaga con una rosa roja en la mano buscando a su hijo; la Dama Blanca por su partes es el espectro de una mujer vestida de lino que aparece en el cementerio y que, en ocasiones, es confundida con la Dama Roja. No son pocos los visitantes de Pluckley que han afirmado ver una figura luminosa moviéndose entre las tumbas del cementerio al anochecer.

El cochero espectral

Esta leyenda es de las que dan un susto al miedo, al parecer un cochero fue asesinado por un bandido en Fright Corner y, desde entonces, en ocasiones, siempre protegido por la oscuridad de la noche, se ve un carromato fantasma tirado por caballos negros que desaparece al llegar a este punto y deja tras de sí un viento helado.

El ahorcado del árbol

Esta leyenda tiene que ver con el suicidio de un viejo granjero, que se quitó la vida colgándose de un olmo en la zona de Dicky Buss’s Lane; su cuerpo fue encontrado balanceándose sobre el camino… y cuenta la leyenda que en las noches de luna llena se puede ver una sombra suspendida en el aire, balanceándose, en este mismo lugar.

El gitano y el molinero

Hace mucho tiempo el molino de Elvey Farm se incendió y en ese incendio vivió un gitano que vivía en el propio molino, lo que cuenta la leyenda es que el nos restos de aquel molino todavía a día d hoy se pueden escuchar los pasos y las risas del gitano, incluso puede percibirse cierto olor a tabaco porque el gitano, echo espectro, permanece en el lugar.

Pluckley | Oast House Archive / Rooting Manor Oast, Rooting Street, Pluckley, Kent

Y ¿cuáles son los lugares que no puedes dejar de visitar si viajas hasta Pluckley con intención de zambullirte en sus historias más legendarias? Son estos: la Iglesia de St. Nicholas, que es el centro de las leyendas de Pluckley; The Dering Arms, que es la antigua estación de caza convertida en pub, un lugar famoso porque no son pocos lo que afirman haber visto aquí a un caballero espectral (a un fantasma, vaya…); Elvey Farm Hotel, que es un hotel rural y encantado, cuentan que en él se oyen pasos sin dueño y risas de niños que no existen; Fright Corner, que es el punto en el que el cochero fantasma desaparece; y The Screaming Woods (el bosque de Dering), que pasa por ser uno de los bosques más inquietantes de Inglaterra, cuentan que aquí, durante la noche, se oyen gritos y lamentos entre los árboles.