Parque Nacional Kruger, el lugar en el que ver a los grandes mamíferos africanos en septiembre

El Parque Nacional Kruger es un gran destino para quienes quieren disfrutar de un safari africano y la época del año en que estamos, finales de agosto y pensando ya en septiembre, es ideal para hacerlo porque en esta época el parque transiciona del invierno seco hacia la primavera, las temperaturas son cálidas pero agradables durante el día (entre 25 y 30 ºC), la vegetación está seca y es baja lo que facilita la observación de los animales y además tienes la certeza de que no lloverá (las lluvias comienzan, tímidamente, a finales de septiembre).

Leona en el Parque Nacional Kruger | Pixabay

¿Por qué resulta más fácil ver a los 5 grandes en esta época del año en el Parque Nacional Kruger? La razón fundamental está en que, al haber escasez de agua, los animales tienden a concentrarse alrededor de las fuentes de agua, allí es fácil ver elefantes, búfales, antílopes… y también depredadores; además en esta época, a las puertas de la primavera, comienzan a florecer algunas especies vegetales y a llegar al parque las aves migratorias así que los amantes del aviturismo también gozarán de lo lindo del Parque Nacional Kruger en septiembre.

¿Más ventajas de visitar este parque en esta época? Hay menos mosquitos que en la temporada húmeda y, dado el riesgo de malaria que conllevan sus picadoras, no es para nada una ventaja menor, además, aunque no llueve, hay algo más de humedad en el ambiente que anticipa las lluvias que están por llegar y eso hace que haya menos polvo en el ambiente.

Elefantes en el Parque Nacional Kruger | Pixabay

Lo que tienes que saber si viajas al Parque Nacional Kruger en septiembre: debes vestirte por capas porque la calidez del día contrasta con el frío de la noche y, dado que los safaris suelen salir al amanecer, necesitarás a esa hora algo de ropa de abrigo que, según avance el día, te irá sobrando; las gafas de sol, gorro o gorra y el protector solar son tus mejores amigos porque aquí, aunque las temperaturas no sean tórridas, el sol cae de modo inclemente. Ten en cuenta también que, dado que esta es una época magnífica para visitar el parque, deberás reservar con antelación si quieres alojarte dentro del parque.