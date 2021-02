Parque Arqueológico El Caño: una visita ineludible para conocer Panamá antes del descubrimiento de América

Viajar en el tiempo, aunque ahora nos suene más a distopía y a película de ciencia ficción que a realidad, es ciertamente el trabajo de los arqueólogos, ellos son quienes estudian los vestigios que dejaron las civilizaciones pasadas y nos desvelan lo que fuimos antes de ser lo que somos; cuando pensamos en Panamá solemos pensar en su magnífico canal que nos permite atravesar el continente americano cuando no en los papeles de no sé quién, en las sociedades de no sé quien más y, por supuesto, en su pasado colonial español pero la historia y la arqueología nos hablan también del pasado precolombino de Panamá, lo hacen desde el Parque Arqueológico El Caño.

Parque Arqueológico El Caño | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica y Turismo de Panamá

El Parque Arqueológico El Caño está 160 kilómetros al suroeste de la ciudad de Panamá, es un sitio arqueológico que no se descubrió hasta el año 1925, hace menos de un siglo, y que no empezaría a ser formalmente estudiado hasta décadas después, hasta la década de los 70 e incluso los estudios que se hicieron entonces fueron superficiales; fue en el año 2000 cuando la arqueóloga Júlia Mayo montó un equipo y comenzó a trabajar seriamente en El Caño; encontraron varios cementerios que por su extensión les permitieron confirmar la existencia de una civilización precolombina en esta zona entre los años 700 y 1000 d.C.

Parque Arqueológico El Caño | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica y Turismo de Panamá

Es todavía mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos de esta antigua problación descubierta en El Caño, de hecho los trabajos sobre el terreno todavía continúan y los descubrimientos no cesan: sabemos que contaban con un sistema complejo de iconografía y que eran notables orfebres, que se regína por una compleja jerarquía que quedaba reflejada en la organización de las zonas de los cementerios; uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años sucedió en 2011 (11 años después de la llegada de Mayo y su equipo a este sitio arqueológico), se trataba del cuerpo de un jefe guerrero adornado con piezas de oro y colocado sobre otros 25 cuerpos.

Pieza de oro encontrada en El Caño | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica y Turismo de Panamá

Visitar el Parque Arqueológico El Caño es caminar por un sitio arqueológico vivo, pasearás por los senderos que recorren los arqueólogos y podrás descubrir cómo trabajan sobre el terreno; además podrás ver de cerca la fosa del guerrero descubierta en 2011 y hacerte una idea de cómo era porque se han vuelto a colocar en ella algunos de los esqueletos.

Parque Arqueológico El Caño | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica y Turismo de Panamá

Si Panamá es el destino con el que sueñas para convertirlo en tu primer gran viaje cuando hagamos de la pandemia un mal recuerdo, ten en cuenta que para llegar a El Caño tendrás que viajar 2 horas y media por carretera desde la ciudad de Panamá y lo más fácil será que contrates alguna de las múltiples excursiones que se ofrecen a este sitio arqueológico.

Más información en Turismo de Panamá