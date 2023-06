Palacio do Raio de Braga: ¿sabías que también es conocido como “Casa do Mexicano”?

Viajamos hasta Braga, ciudad situada en Portugal, para conocer la historia que esconde una de sus edificaciones más singulares y fotografiadas. Estamos hablando, cómo no, del Palacio do Raio. Debemos tener en cuenta que también es conocida, popularmente, como Casa do Mexicano.

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las muestras más importantes en cuanto a arquitectura civil palaciega que podemos encontrar en la ciudad portuguesa de Braga. Para conocer su origen, debemos viajar a mediados del siglo XVIII. Por aquel entonces, el mercader João Duarte de Faria ordenó a André Soares, reconocido arquitecto, que se encargase de esta construcción.

El palacete se convirtió en hogar de la familia de João Duarte de Faria hasta 1853 cuando sus descendientes decidieron vender esta construcción a Miguel José Raio, reconocido millonario brasileño. De hecho fue él quien, precisamente, abrió la calle frente al palacio para obtener una mejor visión del mismo. En 2015 se llevó a cabo una intensa restauración.

Palacio do Raio de Braga | Imagen de GFreihalter en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El paso del tiempo provocó que, desde hace siglos, este Palacio fuera testigo de un gran número de hechos históricos. En la actualidad, encontramos en él nada más y nada menos que un Centro Interpretativo y una impresionante colección de la Santa Casa da Miséricordia (institución de beneficiencia) de la ciudad, a quien pertenece actualmente.

Estamos hablando de más de 500 años de historia. ¡Es una auténtica maravilla! Entre sus salas, también encontramos diversas esculturas, pinturas, documentación y hasta piezas de vestuario. Uno de los habitáculos que más llama la atención es el que está repleto de utensilios que fueron usados en el hospital que estaba ubicado en el Palacio do Raio hasta 2012.

Una de las curiosidades que tiene estrecha vinculación con esta edificación es que también es conocida como “Casa del Mexicano”. Y todo porque, nada más subir su céntrica escalera rodeada por azulejos blancos y azules, encontramos el Mexicano. Es la bienvenida perfecta antes de adentrarse en una construcción absolutamente fascinante.

Palacio do Raio de Braga | Imagen de Joseolgon en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Y es que en este Palacio do Raio de Braga quedan reflejados un gran número de rasgos que son típicos del conocido como barroco joanino, así como la corriente francesa del rococó. Elementos que fueron fusionados a la perfección, dando como resultado esta obra arquitectónica que, a día de hoy, sigue siendo de las más visitadas de Portugal.

Es más, si hay algo que suelen recomendar si decides visitar esta “Casa del Mexicano”, es mirar hacia arriba y observar los techos. En ellos encontramos un gran número de dibujos coloreados, así como detalles que combinan a la perfección con la arquitectura de este Palacio.