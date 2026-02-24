Idstein, el municipio alemán que enamora a todos

Todo fan de Disney ha soñado siempre con poder ser testigo en primera persona de alguno de los increíbles escenarios que vemos en pantalla. No siempre es posible, pero hoy presentamos una alternativa. Y es que, en Alemania, hay un pequeño municipio, situado en el distrito de Rheingau-Taunus, en el estado federado de Hesse, que podría ser sacado de una producción animada. El protagonista de nuestro artículo es un precioso pueblo llamado Idstein.

Ubicado a unos 50 kilómetros de Frankfurt, el lugar cuenta con un impresionante centro histórico repleto de viejos edificios, los cuales están hechos de madera y aportan un colorido muy singular al lugar. Asimismo, la zona está empedrada por completo. Una característica que le aporta al municipio un toque medieval y propio de épocas pasadas. Sin lugar a duda, una parada indispensable para todo aquel que tenga la oportunidad de viajar al país vecino.

¿Qué ver en Idstein, el encantador pueblo de Alemania?

Idstein, en Alemania | Imgen de Gerda Arendt, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Según informan algunos registros, este municipio alemán no tiene muchos habitantes. De hecho, no llega a las 30.000 personas. Asimismo, el lugar cuenta con varios encantos turísticos para ver. La Killinger House, también conocida como Killingerhaus, es una de ellas. Pues, es una de las estructuras más importantes de Idstein. Debido a su importancia histórica, ha sido declarada como Bien Cultural. Y es que, data de principios del siglo XVII. Asimismo, otra casa singular es la conocida como la Casa Inclinada. Los registros la ubican en el siglo XVIII y citan que fue construida para una figura histórica importante de la época. Un edificio azulado y de ventanas amarillas que ha hecho de sus imperfecciones su gran encanto. Realizamos una lista con otras de las grandes maravillas del municipio alemán.

La Torre de las Brujas (Hexenturm): Considerada como uno de los mayores símbolos de la ciudad, es una torre medieval del siglo XII. Es visible desde todos los lugares del distrito histórico y presenta una estructura de más de 40 metros de altura. Asimismo, todo el que lo visita puede ver una placa que hace honor a las víctimas de la opresión y persecución de la Edad Media. Personas que fueron acusadas de practicar la brujería.

Schloss Idstein: Un precioso castillo que decora la ciudad y fue construido entre los siglos XVI y XVII.

Unionskirche: Una de las iglesias más sorprendentes de Idstein. Destaca por su bonito estilo barraco y las pinturas que decoran su interior. Una maravilla histórica que es visitada por muchos turistas.

El Taunus: Su impresionante naturaleza es ideal para realizar senderismo, paseos en bicicleta y escapadas rurales.

König-Adolf-Platz: La plaza principal y la que conquista a todos por su gran colorido. Los edificios de la zona son muy antiguos y están rodeados de cafeterías, terrazas y zonas de ocio. Un lugar con mucha vida y actividad social.