Nueva York celebra en 2025 su 400 aniversario y comienza a recordarlo con un musical

Nueva York cumple 400 años y ese aniversario tan redondo marcará sin duda el año 2025 en la ciudad; habrá eventos y celebraciones especiales que iremos conociendo, ahora bien, el principio de las celebraciones está ya en marcha gracias a un musical que este verano celebra su primera década en cartel, se trata de Hamilton, el musical que recuerda a uno de los padres fundadores, Alexander Hamilton, que estuvo además especialmente vinculado a la ciudad de Nueva York.

Ese musical es, sin duda, un magnífico punto de partida para conocer la historia de Nueva York; la segunda opción tiene también relación directa con Hamilton, se trata de los lugares neoyorquinos de la ciudad que son también los lugares de este musical ¿de qué lugares hablamos? Toma buena nota de ellos:

Columbia University

Hamilton nació en la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves y se quedó huérfano con solo 13 años, era un ávido lector y con 17 años estudió en el King’s College de entonces que es hoy la Columbia University y que ya en tiempos de Hamilton pasó a denominarse Columbia College, universidad en la que se graduaron sus propios hijos. En cualquier caso no esperes visitar la Universidad de Columbia que Hamilton conoció porque ha cambiado mucho desde entonces, lo que sí puedes es visitar su estatua en el Hamilton Hall (en el 1130 de Amsterdam Avenue).

Hamilton Hall (Columbia University) | By Beyond My Ken - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37904399

Mansión Morris-Jumel

Esta mansión es pura historia americana: aquí se celebraron varias reuniones en el otoño de 1776 en las que participó el propio George Washington y en las que se planificó la batalla de Harlem Heights en la que luchó el propio Hamilton; fue además en esta mansión donde se reunieron por primera vez Washington y Hamilton, ambos signatarios de la Constitución de los Estados Unidos. No fue su única visita a esta mansión, además la mansión en sí tiene una relación estrecha con el musical Hamilton porque su autor, Lin-Manuel, escribió parte del libreto aquí.

Mansión Morris-Jumel | By Beyond My Ken - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33582373

Monumento Nacional Hamilton Grange

Hamilton solo vivió en Hamilton Grande dos años, ahora bien, fueron dos años notables porque fueron sus dos últimos años de vida, justo los dos anteriores al duelo con Aaron Burr en el que perdió la vida. Una curiosidad adicional: aunque se conserva como monumento a Hamilton, la casa ha sido trasladada dos veces a lo largo de su historia. Actualmente está en West 141st Street y Hamilton Terrace.

Monumento Nacional Hamilton Grange | De Jim.henderson - Trabajo propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12205007

Iglesia Episcopal de San Luke

Junto a esta iglesia descubrirás una estatua de Hamilton ¿por qué precisamente ahí? Porque Hamilton Grange, antes de su último traslado, estuvo ubicada precisamente aquí (concretamente entre los años 1889 y 2006).

Hamilton Grange cuando estaba ubicada junto a la iglesia episcopal de San Lucas | De http://photo.itc.nps.gov/storage/images/hagr/hagr-ImageF.00002.jpeg, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1958909

Jane Street y el Cementerio de la Iglesia Trinity

Es imposible seguir los pasos de Hamilton por Nueva York y no detenerse ante la placa que recuerda su vida y su muerte en Jane Street, en la casa de su amigo William Bayard en la que murió (está en lo que es hoy West Village). Y del lugar de su fallecimiento al de su eterno descanso, el cementerio de la Iglesia Trinity donde está enterrado.

Tumba de Hamilton | De StringRay de Wikipedia en inglés, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10483279

¿Más lugares neoyorquinos relacionados con Alexander Hamilton? Los hay: el New York Post ¿sabías que Hamilton fundó este periódico como el New York Evening Post en 1801? Pues así fue… Seguro que también te suena la JP Morgan Chase & Company, en su edificio de oficinas en el centro de la ciudad guardan las pistolas de Hamilton y Burr (no pienses en ir a verlas, no están expuestas al público, si quieres verlas tendrás que estar atento a los préstamos entre museos porque suelen prestarse para exhibiciones históricas).