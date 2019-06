Monteverdi, un refugio en la Toscana

Dentro de una aldea medieval con vistas a la histórica Val d' Orcia, en la provincia de Siena, The Monteverdi Villas and Hotel ofrece una ubicación que no tiene parangón en belleza natural y en proximidad a las grandes ofertas culturales de Italia. Castiglioncello del Trinoro, hogar de Monteverdi, está a medio camino entre Roma y Florencia, en el corazón de la Toscana. Cualquier vista desde este retiro de montaña revela una forma de vida que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante siglos. Ovejas pastando en las laderas y viñedos locales con las uvas que se convertirán en algunos de los mejores vinos del mundo. Desde Monteverdi, es fácil visitar preciosos y singulares pueblos de la Toscana como Siena, Montepulciano, Pienza y Orvieto, por nombrar algunos. Las ciudades más grandes, Florencia y Roma están igualmente cerca para una excursión de un día en tren desde la cercana Chiusi. Puedes permanecer en la cima de la montaña y caminar por los senderos que rodean el pueblo, o sentarte en la terraza y admirar la inmensidad de la Val d' Orcia, todo es posible durante una estancia en Monteverdi. Situado en el centro del pueblo, este trabajo de restauración abarca 3 edificios y ofrece 10 habitaciones boutique en uno de los hoteles más románticos de la Toscana italiana. Cuatro habitaciones de lujo y 6 suites más grandes. Cada habitación es única, visualmente impresionante y lujosa. Una mezcla magistral de lo antiguo y lo moderno, techos soportados por vigas de madera, de siglos de antigüedad y paredes que se encajonan en una de las paredes originales de la villa medieval. Una suite de lujo cuenta con una chimenea de leña y un gran jardín privado de más de 200 metros cuadrados. Otra habitación tiene una bañera de cobre del siglo XVIII y una tercera ofrece una vista sin obstáculos de la montaña. Cada habitación es también una galería de arte que cuenta con piezas contemporáneas de todo el mundo. La propiedad alberga patios soleados y hay un jardín de lavanda aromática junto a la piscina. Los precios van desde 375 euros la noche El local de la aldea era el hogar del genio renacentista, Monteverdi y su mágica música a veces se interpreta aquí, en un escenario que resulta mágico. Explora Val d'Orcia, Patrimonio de la Humanidad y una de las zonas más bellas del mundo.