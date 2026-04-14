Meseta de Ukok, una zona remota de Rusia famosa por su riqueza natural e histórica

Empecemos por ubicar la meseta de Ukok en el mapa: decíamos que está en el extremo sur de Siberia pero vamos a concretar un poco más: se trata de una meseta dentro de una cordillera montañosa, la de Altái, y está además muy cerca de las fronteras entre Rusia, Kazajistán, Mongolia y China. ¿Y por qué es interesante esta meseta más allá de ser un lugar remoto? Eso es lo que vamos a contarte a continuación:

Lo primero a valorar es que se trata de una región aislada cuyo paisaje está magnífica y naturalmente conservado, permanece de hecho intacto en gran medida por ser un lugar remoto; es además una meseta de alta montaña porque está a más de 2.200 metros de altitud lo que hace que los veranos aquí sean cortos y frescos y los inviernos muy largos y extremadamente duros; este clima tan extremo es lo que hace que sea una zona con muy poca presencia humana permanente.

Meseta de Ukok, Rusia | Pixabay

Su lejanía, su naturaleza y su aislamiento ha hecho que esta meseta sea popularmente conocida como la zona silenciosa de Altái, unas montañas popularmente conocidas a su vez como las Montañas Doradas de Altai y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; ahora bien, esta meseta y las montañas en las que está integrada no solo es interesante por su naturaleza sino también por su patrimonio cultural y es que aquí se localizó a la Doncella de Hielo (también conocida como Princesa de Ukok), una momia de mujer de la Edad de Hierro que se conservó en hielo durante más de 2.000 años dentro de un túmulo funerario.

La Meseta de Ukok no solo no es un destino popular, no es ni tan siquiera un destino turístico convencional porque no hay infraestructura turística en en la zona, además organizar un viaje aquí es complejo no solo por ser una zona remota y con pocos servicios sino porque, al estar en zona fronteriza entre varios países, es necesario tramitar varios permisos en función de la ruta que se vaya a realizar, eso sin contar con el clima extremo y el aislamiento que es casi total incluso en las semanas del verano.

Meseta de Ukok, Rusia | Pixabay

¿Quienes visita esta meseta o a quiénes podría interesarles visitarla a pesar de las dificultades? Además de a investigadores que suelen llegar aquí en expediciones arqueológicas, la Meseta de Ukok es un destino de ensueño para los amantes del turismo de aventura (de aventura extrema diríamos…) y también para los aficionados a la fotografía de la naturaleza salvaje.